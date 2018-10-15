Главный редактор проекта «Сноб» Станислав Кучер покидает свой пост
Причина – различия в оценке концепции и перспектив развития между главредом и собственником Мариной Геворкян, — говорится на сайте проекта. Новым главным редактором назначают Ксению Чудинову. Перед недавними президентскими выборами она была пресс-секретарем кандидата Ксении Собчак.
Комментарии6
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compare 15 октября 2018 | 17:37
а название,на "Жлоб",сменят?
zapadnay 15 октября 2018 | 17:49
История уже обычная. Жаль, Кучер талантливый журналист и, судя по всему, приличный человек.
akrayzler 15 октября 2018 | 17:43
У него очень тонкий нюх. Чует: пора ноги делать. Всплывет в другом месте. Такое - не тонет.
compare 15 октября 2018 | 18:09
akrayzler: двойка за тупость: не считай ,что все,как и ты,слеплены из этой субстанции..нет,вас изготовили "прикола ради из д..ма",по "якутскому" лекалу...
tom_tom 15 октября 2018 | 18:00
— Изя, а что там за история с Кокориным и Мамаевым?
— Отлупили путинских чиновников-казнокрадов.
Начитались Навального, наверное. Но это не точно.
compare 15 октября 2018 | 18:06
tom_tom: можешь успокоиться.чиновники уже награждены орденами https://news.mail.ru/society/35055546/?frommail=1 вот так,можно стать "орденоносцем"..