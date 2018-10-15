Главный редактор проекта «Сноб» Станислав Кучер покидает свой пост

Причина – различия в оценке концепции и перспектив развития между главредом и собственником Мариной Геворкян, — говорится на сайте проекта. Новым главным редактором назначают Ксению Чудинову. Перед недавними президентскими выборами она была пресс-секретарем кандидата Ксении Собчак.