Александра Мишкина, которого считают сотрудником ГРУ, узнали бывшие коллеги

Во время учебы в Военно-медицинской академии в Петербурге он работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом телеканалу Дождь рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который был коллегой Мишкина в 2000-ом году, и администратор кафе вспомнила Мишкина. Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер выяснили, что Александр Мишкин – это настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей.