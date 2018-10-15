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17:05, 15 октября 2018

Александра Мишкина, которого считают сотрудником ГРУ, узнали бывшие коллеги

Во время учебы в Военно-медицинской академии в Петербурге он работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом телеканалу Дождь рассказал арт-консультант Николай Евдокимов, который был коллегой Мишкина в 2000-ом году, и администратор кафе вспомнила Мишкина. Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер выяснили, что Александр Мишкин – это настоящее имя Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей.

Комментарии

52

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gvs 15 октября 2018 | 17:07

Интересно, сколько посетителей этого кафе отправились в последний путь после неполученных чаевых? )))))

pyco_mypucmo 15 октября 2018 | 17:10

gvs: Только ленивый не ухохатывается щас срашки. Смехдержава, да и только.

kindman_a 15 октября 2018 | 17:13

Героя за это дали - Эй, человек - водки и закусить чёнть!" :-)))

tadolg 15 октября 2018 | 17:40

Ну вот нормальная же биография была, студентом был, подрабатывал, бабушку свою любил и навещал ее....

socialism 15 октября 2018 | 17:39

pyco_mypucmo: Ну ты то, точно завидуешь России. Потому и ошиваешься на российском сайте))

midnightblues 15 октября 2018 | 17:44

pyco_mypucmo: А я вообще ползую от смеха
Я эе знаю всю хи дебиловерхушку

sencow_est_kombikorm 15 октября 2018 | 18:33

pyco_mypucmo: Шароварня, а правда, что безвизом может воспользоваться только тот какл, которого хоть раз трахнуливжопу?

nitsahon 15 октября 2018 | 17:08

вместо "кто вы,доктор Зорге?" теперь приходится спращивать :"кто вы .Доктор Мишкин?" (хотя фигуры по своей значимости абсолютно разные)...

zor 15 октября 2018 | 17:43

nitsahon: Был такой Менгеле- доктор смерть.
Мишкину до Менгеле конечно далеко,но потенциал есть.
Если будет над собой работать то заработает звание доктор смерть.

fanisos 15 октября 2018 | 17:11

не надоело ? что это доказывает? старо .как мир...не тянет на сенсацию

chnch 15 октября 2018 | 17:47

fanisos: Владимир Владимирович! Перелогиньтесь!

homa_brutt 15 октября 2018 | 18:00

fanisos: Таки да. Парочка Героев России, вкупе с военврачом-официантом, снимая проституток и глазея на витрины,траванули,непонятно почему,всеми забытого экс-шпиона.
Очень хочется узнать,кто по мнению МИ-6 ещё входил в состав злодейской клоунской группы...

traxau_okurka 15 октября 2018 | 18:02

homa_brutt: Кто сказал, что забытого?))))))) Карлик злопамятен))) За то, что Скрипаль ЕГО предал, а не Россию он его и назвал подонком. А у холуев принято делать главарю приятное. Вот и направили киллеров. А они обдристались.

m404 15 октября 2018 | 18:13

traxau_okurka: интересный у тебя ник.может меня сможешь трахнуть или герой инета.у меня охраны нет.но ты описаешься.гастер на заводе в России
ну почему вы все такие чмошники?

skull____ 15 октября 2018 | 17:12

Спустя 18 лет? Чет сомневаюсь, что кто то через столько лет вспомнит официанта.

nersesov 15 октября 2018 | 17:20

skull____: его и вспоминать не надо, так как в 2000 году такого бистро в Петербурге не было, оно появилось, кажется, примерно в 2005-2006 или даже немного позже.

ludmila_d 15 октября 2018 | 17:25

nersesov: Память обновите, на перезагрузку поставьте....Инет в помощь. Зачем пишите информацию об отсутствии кафе в городе миллионнике, По Вашему никто его не вспомнит*

nersesov 15 октября 2018 | 17:37

ludmila_d: мадам, это не кафе, а французское бистро, и я в нем бывал с самых первых дней его открытия десятки раз. Поэтому не суйтесь с советами туда, где они никому не нужны.

ura_123 15 октября 2018 | 17:49

nersesov: Где ты бывало десятки раз,предприниматель из нальчика или откуда ты там?

nersesov 15 октября 2018 | 18:13

ura_123: о, краснодарский оппозиционер тоже решил высказаться по теме? )) завидуй молча, нищеброд !

puteshestvennik 15 октября 2018 | 17:53

nersesov: Да нет с 2000 года они работают. https://spb.zoon.ru/restaurants/network/garcon/

eduard1958 15 октября 2018 | 18:07

puteshestvennik: Не стоило и проверять.Нерсесов всегда врет. Ему уже давно никто не верит.

nersesov 15 октября 2018 | 18:10

puteshestvennik: у них было на Староневском было одно бистро и одна булочная. Не буду утверждать, но, кажется, бистро появилось чуть позже, уже после того как они открыли булочную на Невском и кафе на канале Грибоедова.

ura_123 15 октября 2018 | 18:19

puteshestvennik: Так тож нерсесов,он всегда врёт)))

hz6691 15 октября 2018 | 17:55

skull____: Так остались даже его фото в обличье официанта.

ansh 15 октября 2018 | 17:13

Путин врал.

ludmila_d 15 октября 2018 | 17:27

ansh: А он ничего, кроме вранья вслух не озвучивает. Уже много лет. За исключением своего ФИО. Но возможно, что и это ложь

tanyaya 15 октября 2018 | 17:37

ansh: Путин врал, Путин Врёт, Путин будет врать!

socialism 15 октября 2018 | 17:42

ansh: Где только не узнавали коллеги липовых грушников, вот уже и среди официантов, а среди разведчиков никто не видел. И кто врёт? Но дажен если они джеймсы бонды, то где доказательства отравления ими Скрипалей? И где сами Скрипали в конце концов? Истинные отравители прячут.

tanyaya 15 октября 2018 | 17:52

socialism: А вам зачем Скрипали? Доотравить желаете? Или ещё по какому-то поводу интересуетесь?
А где Боширов, Петров, Чипига и Мишкин? Их-то почему кристально чистых больше нет вообще нигде? Вот это и есть самое странное.

hz6691 15 октября 2018 | 17:58

socialism: Пока достаточно того, что гарант брешет как сивый мерин.

nigelliri56 15 октября 2018 | 18:30

socialism: Истину говорит исключительно одна Виктория Скрипаль. Только она знает, что Боширов это только Боширов и Петров это только Петров. Удивительно честная физиономия у этой дамы.
Да, совсем забыл - ей же вторит и наичестнейший человек современности - президент РФ. А физиономия у него ещё более честная.

nersesov 15 октября 2018 | 17:14

в бистро Гарсон ?? Бистро Гарсон в Петербурге было только одно, а именно на Невском. Не помню там таких официантов, хотя был там много раз. Остальные "Гарсоны" были не бистро , а кондитерскими или булочными.

tanyaya 15 октября 2018 | 17:55

nersesov: Ну ты мозг, енсли пытаешься вспомнить официанта в бистро )))))))))))
Уж полюбому его коллеги помнят это лучше, чем лох пару раз 18 лет назад забежавший в это бистро пожрать еду на ходу.

nersesov 15 октября 2018 | 18:06

tanyaya: Не могла бы ты, Танюшка, забежать туда 18 лет назад. Не было ТОГДА этого бистро, оно позже появилось, и сейчас его УЖЕ нет ))

yralez 15 октября 2018 | 17:15

Уже тогда подрабатывал.....стуком.

rus095 15 октября 2018 | 17:16

ну вот кто из вас вспомнит официанта, который вас обслуживал в дешевой кафешке 18 лет назад. Полная хрень.

polikarpich 15 октября 2018 | 17:19

rus095: Почему обслуживал? Это его коллеги вспомнили. Вот я, например, пока ещё могу вспомнить, с кем 18 лет назад работал, склерозом не страдаю.

bike_nty 15 октября 2018 | 17:19

rus095: Так коллеги жеж. И администрация самоса-бой

noxepy_88 15 октября 2018 | 17:20

rus095: Кстати, кафешка была не дешевая.

nersesov 15 октября 2018 | 17:23

noxepy_88: была весьма дорогая, особенно если учесть, что это был не ресторан, а только бистро. Кстати, если не ошибаюсь, появилось оно намного позже, примерно в середине нулевых, но в 2000 году этого бистро не было.

sab171 15 октября 2018 | 17:31

че за хрень, военно-медицинская академия это войсковая часть, там распорядок, учеба 6 дней в неделю, увольнения- не когда захотел вышел-зашел а увольнения, суточные наряды- хоть раз в неделю, после которых надо сутки отоспаться,когда там учась подрабатывать можно-чушь, при этом я уверен что он Мышкин, иначе-бы Петров не вылезал-бы от всяких Малаховых со Скобеевыми.

andy116k 15 октября 2018 | 17:37

И при этом, как бы никого не волнует, что Мишкин-не-Мишкин с Чепыгой-не-Чепыгой приехали 4 марта на вокзал в Солсбери в 10.00, а Скрипаль уехал из дома в 9.00. Они могли бы ему хоть весь дом новичком обмазать, не то что дверную ручку,

compare 15 октября 2018 | 17:41

а "радио-рбк" и не знает:) ,что он "мишкин" и соблюдая "секретность",так и величают творческим псевдонимом "пэтрофф"...

ltyio 15 октября 2018 | 17:42

Что за чушь ?! Военно-медицинская академия - это военный ВУЗ, курсанты там находятся на казарменном положении первые два года, а потом проживают в общежитии на территории академии и в город выходят в увольнения по выходным и то, не в каждые выходные. Как и главное когда он бы успел подработать официантом ?

homa_brutt 15 октября 2018 | 17:50

ltyio: Ага. Тем более, в бистро,которое открылось спустя лет пять после описываемых событий!...
С нетерпением ждём продолжения.

hz6691 15 октября 2018 | 18:00

ltyio: На старших курсах курсанты живут, где захотят.

sjuzanna 15 октября 2018 | 17:44

Ну, для порядка, во время учебы в ВМА Мишкин не работал в кафе, а подрабатывал. То, что его "опознали" работники кафе, не убеждает. Вот когда его опознают коллеги по Воен-Мед_Академии,тогда и наступит ему капец.

ltyio 15 октября 2018 | 18:00

sjuzanna: Какой капец и с чего бы ему наступит, даже если и окажется, что он учился в ВМА ?

vlabumur 15 октября 2018 | 18:11

ltyio: Какой капец
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот это правильно. Мишкин он или Тришкин да хоть Пидришкин.
Власть у нас вертухайская она своих не сдаст.

hz6691 15 октября 2018 | 18:04

sjuzanna: Такие же "бизнесмены средней руки"?
Только по приказу.

zik14 15 октября 2018 | 18:04

Эти новичковые и белокасочные "расследования" и хайкли лайкли у всего мира вызывают уже тошноту. Окромя пары десятков упоротых завсегдатаев эха, канешна)))

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