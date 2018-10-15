Операция по освобождению заложника в Кельне закончена

Преступник схвачен и находится под контролем.

Сегодня в час дня на главном вокзале Кельна была объявлена полная эвакуация. Полиция сообщила по «Твиттеру», что неизвестный мужчина в аптеке за вокзалом захватил, по крайней мере, одного заложника.

По информации газеты «Бильд», спецназ взял аптеку штурмом. Свидетели сообщают о двух громких взрывах, после которых несколько полицейских с автоматами побежали к заднему выходу из вокзала.

Одна женщина была доставлена в больницу с легкими повреждениями. Злоумышленник был тяжело ранен во время спецоперации и находится в реанимации.

Были ли подозреваемый преступник и заложница знакомы, пока не известно. 60-летний мужчина был, по всей видимости, вооружен, однако полиция пока не подтверждает эти сведения, так же как и сообщения о стрельбе. Первоначально полиция не исключила террористическую подоплеку происшествия. После взрывов на вокзале появилось задымление. О его причинах полиция не сообщает.

Территория вокруг вокзала до сих пор оцеплена. По причине спецоперации было полностью приостановлено железнодорожное сообщение на кельнском вокзале, что привело к значительным задержкам в отправлении и прибытии поездов.

Истинная подоплека взятия заложников пока выясняется. Полиция не исключает преступление на основе личностного конфликта.