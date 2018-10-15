"Программа повышения квалификации предпенсионеров будет рассчитана на 3 месяца и обойдется в 33 тысячи на человека"

Программа повышения квалификации предпенсионеров будет рассчитана на три месяца и обойдется в среднем в 33 тысячи рублей на человека. Как пишет РБК, соответствующий проект подготовил Минтруд.

Переобучение людей предпенсионного возраста предусматривает отрыв от их основной работы, во время переподготовки им будут выплачивать стипендию в размере минимальной зарплаты по региону. Расходы на повышение квалификации полностью возьмет на себя государство. Безработные граждане соответствующего возраста также смогут принять участие в программе.

Совершенно новым знаниям предпенсионеров обучать не будут. Речь идет скорее об «обогащении» уже имеющихся навыков и их практическом применении. Основной акцент планируется сделать на обучении IT-технологиям, а также навыкам преподавания, контроля и учета.

Программа будет реализовываться в три этапа начиная с этого года и заканчивая 2024-м. Расходы на весь этот период составят свыше 31 миллиарда рублей. Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета.

По расчетам Минтруда, до конца 2024 года программу повышения квалификации пройдут не меньше 450 тысяч предпенсионеров.