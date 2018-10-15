Программа повышения квалификации предпенсионеров будет рассчитана на 3 месяца и обойдется в 33 тысячи на человека
Программа повышения квалификации предпенсионеров будет рассчитана на три месяца и обойдется в среднем в 33 тысячи рублей на человека. Как пишет РБК, соответствующий проект подготовил Минтруд.
Переобучение людей предпенсионного возраста предусматривает отрыв от их основной работы, во время переподготовки им будут выплачивать стипендию в размере минимальной зарплаты по региону. Расходы на повышение квалификации полностью возьмет на себя государство. Безработные граждане соответствующего возраста также смогут принять участие в программе.
Совершенно новым знаниям предпенсионеров обучать не будут. Речь идет скорее об «обогащении» уже имеющихся навыков и их практическом применении. Основной акцент планируется сделать на обучении IT-технологиям, а также навыкам преподавания, контроля и учета.
Программа будет реализовываться в три этапа начиная с этого года и заканчивая 2024-м. Расходы на весь этот период составят свыше 31 миллиарда рублей. Большая часть средств будет выделена из федерального бюджета.
По расчетам Минтруда, до конца 2024 года программу повышения квалификации пройдут не меньше 450 тысяч предпенсионеров.
Комментарии21
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sergyncho 15 октября 2018 | 17:05
Вот это правильно!Вот это распил!
zapadnay 15 октября 2018 | 17:23
sergyncho:
Освоят в лучших традициях.
astet 15 октября 2018 | 17:50
zapadnay: а россияне,
у которых Путин украл заработанные ими пенсии,
видимо должны благодарить старого ...удака
за его заботу об их переобучении перед их смертью?!!!
zapadnay 15 октября 2018 | 18:08
astet:
Я устала сочувствовать большинству. Сами виноваты. Не хотят думать. Понимать, анализировать. Верят пустопорожним словам, и а не делам. Слов много, дел -ноль. Тем не менее десятилетиями голосуют. Ну вот теперь, когда совсем стало туго, пусть чешут «репу».
Но все равно, конечно, обидно за людей.
danko1 15 октября 2018 | 17:06
Сколько денег попилят на бесполезном занятии. Лучше бы наличными отдали безработным.
И на кого их переобучать будут, если рабочих мест не создано?
sagen 15 октября 2018 | 17:59
danko1: Наличные пропьют и будут дальше бузить. Пример Германии, где Меркель начала примерно с таких вот дел, показало, что это приносит пользу. Я помню, когда в арбайтзамтах (биржах труда) очереди были как за колбасой в СССР. Все безработные приходили туда отмечались раз в квартал и дальше получали пособие. Я лично знал немцев, и не одного, которые говорили дословно так: я свое отработал, пусть теперь иностранцы работают. А Меркель ввела абсолютно дурацкую систему обязательного переобучивания для безработных. Учиться ходить обязательно, учат хрен знает чему, но не отвертеться, иначе уменьшают пособие. Плевались, смеялись, издевались над идеей, но ходили... В результате они столь много теряли времени на этих занятиях, что подавляющее большинство решило - лучше я пойду работать. Искали и находили. Сейчас на этих "биржах труда" муха летит - слышно, Пусто. Человека надо стимулировать, подавляющее большинство не способной само к переменам. К любому прянику кнут дается бесплатно.
Ну и по поводу "рабочих мест не создано"!!!! А кто их должен создавать? Кто их создавал в течение тысяч лет, пока существует человечество? За семьдесят лет совковой жизни уже совсем думать перестали. Ограбим богаты и поделим - будет честно, и пусть барин нам убирает насраное в парадном и заодно пробьет туалет, а то дерьмо уже выше крыше, не зайти в уборную...
tv_victim 15 октября 2018 | 17:08
Потом, по прошествии этой "переподготовки" несчастного предпенсионера можно со спокойной совестью выгонять на улицу! 33 000 руб и дело в шляпе. До пенсии он не доживет, работу не найдет. Все его выплаты в пенсионный фонд - чистый доход государства. Кра-со-та.
sagen 15 октября 2018 | 18:08
tv_victim: О******еть. Это мужик в возрасте за сорок несчастный? Да вы что там, умом тронулись? Не кажется ли вам, что люди, которые не могут прикинуть что-то к носу и не заслуживают хорошей жизни. Если для них "Крым наш", "Сирия наш", "Донбасс наш", если величие страны важней жизни детей, если выборы фигня и Навальный негодяй, только воду мутит, если хохлы сбили Боинг, и если ВААДа врет на честных спортсменов, а Путин эффективный менеджер, и санкции полезны, то такие люди и не заслуживают лучшей жизни? В одном могу с вами согласиться - такого учить только портить.
Как только народ начнет сам себе говорить правду, ситуация тут же в стране кардинально изменится в лучшую сторону. Пока он сам себе врет, его будут обворовывать. Так устроен мир.
compare 15 октября 2018 | 17:09
каким знаниям в области IT,можно "научить" за три месяца так,чтобы эти знания позволяли претендовать на рабочее место в этой области? скорее всего,никаким....в этом возрасте,очень трудно усваивается материал такого специфического рода и обучение вызывает стресс(убедился на личном опыте,пытаясь научить азам пользования ПК и программами обработки фото пожилых любителей фотографии)...
arabtom 15 октября 2018 | 17:19
compare: Если человек уже не имеет серьезных навыков - пустая трата времени, а если имеет, тем более пустая - быстрее сам нужное ПО освоит.
kompricikos 15 октября 2018 | 17:54
Человек работает сантехником, швеей ,парикмахером наконец дворником ,какое ПО? просто элементарно нет сил стоять на ногах-парикмахер ,сидеть за машинкой ,лазить по канализац. люкам ,о каком повышении ?arabtom:
arabtom 15 октября 2018 | 18:06
kompricikos: Вы новость то прочитали? Речь идет об обучении IT-технологиям.
perestarok 15 октября 2018 | 17:13
"Программа повышения квалификации предпенсионеров будет рассчитана на 3 месяца и обойдется в 33 тысячи на человека"
Вот для чего пенсионный возраст повысили! Теперь сколько чиновников можно на этом занят, а так же их жён, детей и любовниц.
platonnekafrin 15 октября 2018 | 17:13
Ставка на прошлые рефлексы. Почти полмиллиона предпенсионеров переобучат в пионеров. Сбор макулатуры, тары, лома, перевод через дорогу полных пенсионеров, защита садов и огородов от Майкла Квакина, прыжки, чтобы под танк с бутылкой научиться прыгать, и много еще чего полезного за три месяца и тридцать три рубля.
bond000007 15 октября 2018 | 17:22
путин просрал все "завоевания социализма":
Всеобщее бесплатное среднее образование.
Бесплатное высшее образование.
Бесплатное медицинское обслуживание.
Государственнoе пенсионное обеспечение.
Отсутствие безработицы
dsa_dsf 15 октября 2018 | 17:23
"на обучении IT-технологиям, а также навыкам преподавания, контроля и учета. " блин какой адище
democ 15 октября 2018 | 17:24
Создали дегенераты общероссийскую проблему, теперь те же бюджетные деньги, которые могли пойти на выплаты пенсий, под разными соусами будут выбрасываться на ветер. И возможно, и скорее всего - гораздо бОльшие.
tv_victim 15 октября 2018 | 17:38
democ: А благодаря этой движухе сколько новых вилл в стане врага можно построить....
cromwel 15 октября 2018 | 17:32
Очередной бред и распил. Якобы помогают пенсионерам. Полная фикция расчитана на пиар
nehoroshiy 15 октября 2018 | 17:33
Даже комментировать не хочется это царящее сумашествие.
croaker 15 октября 2018 | 17:45
А на фига предпенсионеру повышение квалификации или получение новой? Чтобы уйти на пенсию квалифицированным по-новому? Не лучше ли это делать во-время,т.е. пораньше?