Алексея Навального отпустили из полиции без предъявления нового обвинения

Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат политика Вадим Кобзев.

Оппозиционер считает, что следователи пока не стали предъявлять обвинения по делу о клевете из-за шума в СМИ. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Ранее Навальный сообщил, что следователь намерен предъявить ему новое обвинение по уголовному делу, возбужденному два года назад.