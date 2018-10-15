Бывший министр спорта Виталий Мутко вновь возглавил Российский футбольный союз

Это следует из обновления на сайте организации. В декабре прошлого года Мутко временно покинул должность председателя РФС после допингового скандала и пожизненного отстранения от Олимпийских игр. Минувшим летом телерадиокомпания ВВС сообщала, что Мутко запретили появляться рядом с топ-менеджерами ФИФА на матчах чемпионата мира, которые не захотели ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.