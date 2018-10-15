Бывший министр спорта Виталий Мутко вновь возглавил Российский футбольный союз
Это следует из обновления на сайте организации. В декабре прошлого года Мутко временно покинул должность председателя РФС после допингового скандала и пожизненного отстранения от Олимпийских игр. Минувшим летом телерадиокомпания ВВС сообщала, что Мутко запретили появляться рядом с топ-менеджерами ФИФА на матчах чемпионата мира, которые не захотели ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.
Комментарии12
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arkadiy48 15 октября 2018 | 16:36
с него толку,как с козла молока...
danko1 15 октября 2018 | 16:45
arkadiy48: Толку нет от Мутко, но сколько позора было и сколько еще будет.
alcatraz 15 октября 2018 | 16:51
danko1: Его в дверь, а он в окно.
Вот же неугомонный ворона.
polsan 15 октября 2018 | 16:54
danko1: зато теперь снова можно будет услышать ласкающий ухо английский от Мутко:
Дио прэзыдэнт Блаттэр, колигз оф зэ эгзэкутив комитИ.
Лец ми спик фром май харт ин инглиш. (Аплодисменты).
Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа.
Раша репрезенц итс нью харайнзытц фо фИфа. Раша минз э биг промоушен оф ауа эгейн.
danko1 15 октября 2018 | 16:36
Мутко, как та субстанция, что не тонет, сколько бы он Россию не позорил.
Путин своих старых подельников не сдает, а умных во власти не терпит.
s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:37
danko1:
+++ Непотопляемый Мудко и Ко...
yralez 15 октября 2018 | 16:44
Начальник мамаевщины-кокорщины.
eduard53 15 октября 2018 | 16:50
Ну нетути сейчас на Руси больше-лучше допинг-мутка спеца в футболе,
как в космонавтике - батут-рогозина ...
gregor 15 октября 2018 | 16:50
Бывший министр спорта Виталий Мутко вновь возглавил Российский футбольный союз
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Я и 86 % телевизионного большинства , одобрямс .
Действительно .., кто если не он ?
Ну не футбольный же специалист ,в самом -то деле должен возглавлять футбольный союз ? Не Европа поди же .
lubomir 15 октября 2018 | 16:56
Не пользы ради, а назло всем. Утритесь и сидите тихо. О его потенциале красиво рассказывал недавно Митрий Уточкин на представлении в вице-премьеры по строительству.
grizzlybear 15 октября 2018 | 16:56
Ну-с, предвижу новый масштабный проект со строительством новых стадионов с миллиардными бюджетами и грандиозным распилом.
Сочи, ЧМ2018, трасса F1 ...
Что там у нас еще осталось? Евро? Летняя Олимпиада? :)))
zhrv 15 октября 2018 | 16:58
Учитывая, что успехи сборной появились в его отсутствие, то это странное назначение...