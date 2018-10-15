Владимир Путин наградил чиновников, пострадавших после нападения Кокорина и Мамаева, за вклад в создание отечественных автомобилей. Денис Пак и Сергей Гайсин отмечены соответственно медалью ордена за «Заслуги перед отечеством» второй степени и орденом Александра Невского. Помимо Пака и Гайсина, награду получили еще 18 человек, — пишет РБК. Неделю назад чиновники пострадали в кофейне в Москве после нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.