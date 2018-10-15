Владимир Путин наградил чиновников, пострадавших после нападения Кокорина и Мамаева
Владимир Путин наградил чиновников, пострадавших после нападения Кокорина и Мамаева, за вклад в создание отечественных автомобилей. Денис Пак и Сергей Гайсин отмечены соответственно медалью ордена за «Заслуги перед отечеством» второй степени и орденом Александра Невского. Помимо Пака и Гайсина, награду получили еще 18 человек, — пишет РБК. Неделю назад чиновники пострадали в кофейне в Москве после нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Комментарии33
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democ 15 октября 2018 | 16:35
Так может правы были Мамаев с Кокориным, когда лупцевали чиновников?
kryimzdick 15 октября 2018 | 16:35
democ: За такие автомобили стулом по башке это еще мало
danko1 15 октября 2018 | 16:40
kryimzdick: Странно, Путин всех тех, кого избили, будет орденами награждать, или только тех, кто миллиарды на создание машин на ветер выбрасывает?
За создание ТАКИХ российских машин и бездарно потраченные деньги надо не орденами награждать, а уголовным сроком.
И с каких это пор у нас чиновники авто изобретают?
bozman_xl 15 октября 2018 | 16:46
danko1: Каждому пострадавшему от хулиганов россиянину -звание Героя России!
Со всеми привилегиями!
s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:41
kryimzdick:
Смешной повод награждения... Только при чем тут автомобили?..
Наградили "медалью ордена за «Заслуги перед отечеством» второй степени и орденом Александра Невского" за то, что крепкие черепные коробки оказались: не раскололись от ударов стулом:)))
zapadnay 15 октября 2018 | 16:36
democ:
Как интересно, однако...
polsan 15 октября 2018 | 16:46
вот ведь, чиновников обвиняют, что они не знают как живёт народ, потому, что в народ не ходят! ) А тут среди народа и правда как на передовой. Только выполз и сразу в бой пришлось ввязаться )
igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 16:37
democ: вот , если бы этот Пак засунул этим двум по ножке от стула в задницу, тогда можно было бы и наградить!
novirusic 15 октября 2018 | 16:44
igorrrpadlowitchs: Вся эьта история уже превращается в какую-то чудовищную пародию.
Человек, конечно, пострадал, получив стулом по башке, но в чем тут заслуга перед отечеством второй степени.?
Тогда шофер, которого эти подонки избивали дольше, имеет заслуги первой степени?
andrewm 15 октября 2018 | 16:35
Придется награжденным отозвать заявления против хулиганов-футболистов
kottigr1 15 октября 2018 | 16:36
Царь сделал все ещё запутанней.. Придворные шуты разбили стул об головы бояр.. Даже опричники не понимают что делать в такой ситуации.. Шутов тоже надо наградить ?
sab171 15 октября 2018 | 16:45
kottigr1: походу к сроку по хулиганке еще по пятерке добавят а что они хуже пенсионеров?
natalya_i 15 октября 2018 | 16:36
цЫрк
jamba 15 октября 2018 | 16:37
В стране, где самое ценное знание, это знание конспирологическое, народу новость понравится;))))))))))))))))))))))
trans 15 октября 2018 | 16:37
Страна в дерьме, а чиновники в орденах. Путинская Россия.
zkotor 15 октября 2018 | 16:38
Ну а я уж тут как тут -
Награжу тебя за труд:
Кузнецам дано заданье -
Орден к завтрему скуют!..
Вова превратил страну в какой то @баный стыд!
democ 15 октября 2018 | 16:38
Кто ещё хочет из чиновников получить награду, особенно орден Александра Невского, пусть почаще в кафе заходят. Глядишь, и на Героя огребутся....
s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:43
democ:
:))) Еще надо момент уловить, когда туда зайдут бухие футболисты, и сделать им замечание...
democ 15 октября 2018 | 16:53
s_a_n_d_r_a: ... например, пьяным голосом: У вас, господа, - ноги кривые, играете как геи и вообще, российские автомобили самые лучшие в мире, а не то, что вы, чмошники, себе приобрели... И при этом смачно плюнуть им под ноги...
s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:56
democ:
:))) За такое Героя России, как минимум.
tikwa 15 октября 2018 | 16:39
Здорово! По морде стулом - и медаль за заслуги перед отечеством. Салтыков-Щедрин отдыхает.
hz6691 15 октября 2018 | 16:40
А избитый водитель, получается, рожей не вышел!
s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:46
hz6691:
Вот-вот... С такими травмами, как у него, высшей награды достоин:)
piter_ug 15 октября 2018 | 16:40
«Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Или это взятка за отзыв иска?
cromwel 15 октября 2018 | 16:43
ладно, я согласен. дайте мне стулом за награду.
а вот то что они отечественные авто продвигают, за это убить мало.
yralez 15 октября 2018 | 16:46
Представляете, как сынков Патрушева и Сечина отмудохали, что им прыгун ордена дал ?
savbensmb 15 октября 2018 | 17:00
yralez: Наберите, сколько у сынка Жирика наград... У Нобелевских лауреатов таких нет. Не удивлюсь, у ЭТИХ не меньше...
moty_pizda 15 октября 2018 | 16:55
.... а если бы им выбили зубы и оторвали уши то их бы наградили орденом за проявленное мужество и знаком служения отечеству первой степени! Гыыыыыы))))))))))
eduard53 15 октября 2018 | 16:55
За отечественные авто? Нельзя ли поподробней - за какие?
Или это такой троллинг у самозванца?
sam2018 15 октября 2018 | 16:58
Так наградили то за автомобиль созданный для Путина,на основе которого начнут выпускать автомобили такого же класса, который круче трамповского, а представление подали еще в конце лета !
sam2018 15 октября 2018 | 17:01
sam2018:
"Кортеж" или "Aurus -2018"
tag188 15 октября 2018 | 17:01
В СССР орденом Александра Невского награждали высший командный состав за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.
А теперь чиновников за то, что в баре получили стулом по голове?
sjuzanna 15 октября 2018 | 17:02
Интересно,если мне набьют морду,, получу я орден или нет?