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16:32, 15 октября 2018

Владимир Путин наградил чиновников, пострадавших после нападения Кокорина и Мамаева

Владимир Путин наградил чиновников, пострадавших после нападения Кокорина и Мамаева, за вклад в создание отечественных автомобилей. Денис Пак и Сергей Гайсин отмечены соответственно медалью ордена за «Заслуги перед отечеством» второй степени и орденом Александра Невского. Помимо Пака и Гайсина, награду получили еще 18 человек, — пишет РБК. Неделю назад чиновники пострадали в кофейне в Москве после нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Комментарии

33

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democ 15 октября 2018 | 16:35

Так может правы были Мамаев с Кокориным, когда лупцевали чиновников?

kryimzdick 15 октября 2018 | 16:35

democ: За такие автомобили стулом по башке это еще мало

danko1 15 октября 2018 | 16:40

kryimzdick: Странно, Путин всех тех, кого избили, будет орденами награждать, или только тех, кто миллиарды на создание машин на ветер выбрасывает?
За создание ТАКИХ российских машин и бездарно потраченные деньги надо не орденами награждать, а уголовным сроком.
И с каких это пор у нас чиновники авто изобретают?

bozman_xl 15 октября 2018 | 16:46

danko1: Каждому пострадавшему от хулиганов россиянину -звание Героя России!
Со всеми привилегиями!

s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:41

kryimzdick:
Смешной повод награждения... Только при чем тут автомобили?..
Наградили "медалью ордена за «Заслуги перед отечеством» второй степени и орденом Александра Невского" за то, что крепкие черепные коробки оказались: не раскололись от ударов стулом:)))

zapadnay 15 октября 2018 | 16:36

democ:
Как интересно, однако...

polsan 15 октября 2018 | 16:46

вот ведь, чиновников обвиняют, что они не знают как живёт народ, потому, что в народ не ходят! ) А тут среди народа и правда как на передовой. Только выполз и сразу в бой пришлось ввязаться )

igorrrpadlowitchs 15 октября 2018 | 16:37

democ: вот , если бы этот Пак засунул этим двум по ножке от стула в задницу, тогда можно было бы и наградить!

novirusic 15 октября 2018 | 16:44

igorrrpadlowitchs: Вся эьта история уже превращается в какую-то чудовищную пародию.
Человек, конечно, пострадал, получив стулом по башке, но в чем тут заслуга перед отечеством второй степени.?
Тогда шофер, которого эти подонки избивали дольше, имеет заслуги первой степени?

andrewm 15 октября 2018 | 16:35

Придется награжденным отозвать заявления против хулиганов-футболистов

kottigr1 15 октября 2018 | 16:36

Царь сделал все ещё запутанней.. Придворные шуты разбили стул об головы бояр.. Даже опричники не понимают что делать в такой ситуации.. Шутов тоже надо наградить ?

sab171 15 октября 2018 | 16:45

kottigr1: походу к сроку по хулиганке еще по пятерке добавят а что они хуже пенсионеров?

natalya_i 15 октября 2018 | 16:36

цЫрк

jamba 15 октября 2018 | 16:37

В стране, где самое ценное знание, это знание конспирологическое, народу новость понравится;))))))))))))))))))))))

trans 15 октября 2018 | 16:37

Страна в дерьме, а чиновники в орденах. Путинская Россия.

zkotor 15 октября 2018 | 16:38

Ну а я уж тут как тут -

Награжу тебя за труд:

Кузнецам дано заданье -

Орден к завтрему скуют!..

Вова превратил страну в какой то @баный стыд!

democ 15 октября 2018 | 16:38

Кто ещё хочет из чиновников получить награду, особенно орден Александра Невского, пусть почаще в кафе заходят. Глядишь, и на Героя огребутся....

s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:43

democ:
:))) Еще надо момент уловить, когда туда зайдут бухие футболисты, и сделать им замечание...

democ 15 октября 2018 | 16:53

s_a_n_d_r_a: ... например, пьяным голосом: У вас, господа, - ноги кривые, играете как геи и вообще, российские автомобили самые лучшие в мире, а не то, что вы, чмошники, себе приобрели... И при этом смачно плюнуть им под ноги...

s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:56

democ:
:))) За такое Героя России, как минимум.

tikwa 15 октября 2018 | 16:39

Здорово! По морде стулом - и медаль за заслуги перед отечеством. Салтыков-Щедрин отдыхает.

hz6691 15 октября 2018 | 16:40

А избитый водитель, получается, рожей не вышел!

s_a_n_d_r_a 15 октября 2018 | 16:46

hz6691:
Вот-вот... С такими травмами, как у него, высшей награды достоин:)

piter_ug 15 октября 2018 | 16:40

«Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Или это взятка за отзыв иска?

cromwel 15 октября 2018 | 16:43

ладно, я согласен. дайте мне стулом за награду.
а вот то что они отечественные авто продвигают, за это убить мало.

yralez 15 октября 2018 | 16:46

Представляете, как сынков Патрушева и Сечина отмудохали, что им прыгун ордена дал ?

savbensmb 15 октября 2018 | 17:00

yralez: Наберите, сколько у сынка Жирика наград... У Нобелевских лауреатов таких нет. Не удивлюсь, у ЭТИХ не меньше...

moty_pizda 15 октября 2018 | 16:55

.... а если бы им выбили зубы и оторвали уши то их бы наградили орденом за проявленное мужество и знаком служения отечеству первой степени! Гыыыыыы))))))))))

eduard53 15 октября 2018 | 16:55

За отечественные авто? Нельзя ли поподробней - за какие?
Или это такой троллинг у самозванца?

(комментарий скрыт)

sam2018 15 октября 2018 | 16:58

Так наградили то за автомобиль созданный для Путина,на основе которого начнут выпускать автомобили такого же класса, который круче трамповского, а представление подали еще в конце лета !

sam2018 15 октября 2018 | 17:01

sam2018:
"Кортеж" или "Aurus -2018"

tag188 15 октября 2018 | 17:01

В СССР орденом Александра Невского награждали высший командный состав за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.
А теперь чиновников за то, что в баре получили стулом по голове?

sjuzanna 15 октября 2018 | 17:02

Интересно,если мне набьют морду,, получу я орден или нет?

(комментарий скрыт)

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