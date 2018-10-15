Защита футболиста Александра Кокорина обжаловала его арест

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на адвоката спортсмена Олега Попова. Он считает, что суд, принимая решение о заключении под стражу, не учел всех обстоятельств дела. По версии адвоката, один из конфликтов в кофейне возник спонтанно на бытовой почве, другой, как утверждает защитник, Кокорин пытался остановить. На прошлой неделе Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу об избиении двух чиновников и водителя ведущей «Первого канала». По этому делу взяты под стражу еще два человека.