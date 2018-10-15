Защита футболиста Александра Кокорина обжаловала его арест
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на адвоката спортсмена Олега Попова. Он считает, что суд, принимая решение о заключении под стражу, не учел всех обстоятельств дела. По версии адвоката, один из конфликтов в кофейне возник спонтанно на бытовой почве, другой, как утверждает защитник, Кокорин пытался остановить. На прошлой неделе Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу об избиении двух чиновников и водителя ведущей «Первого канала». По этому делу взяты под стражу еще два человека.
Комментарии6
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kryimzdick 15 октября 2018 | 16:36
Да хватит, попугали и выпускайте.
chichanik 15 октября 2018 | 16:39
Ага ... и стул был мягкий
osa 15 октября 2018 | 16:42
"... один из конфликтов в кофейне возник спонтанно на бытовой почве, другой, как утверждает защитник, Кокорин пытался остановить..."
- бедные-бедные мальчики.
Может быть подписи собирать в их поддержку?
servelat 15 октября 2018 | 16:50
Пак с коллегой что то не поделили, а кокорин пытался их разнять . водила с безумным взглядом бросался на прохожих, и тут кокорин его остановил.
platonnekafrin 15 октября 2018 | 16:54
Они же Пака с южным корейцем спутали, а про водителя ведущей вообще подумали, что тот навальновский! Наши люди! Дайте им шанс, они всё исправят - морды набъют кому надо набить!
sjuzanna 15 октября 2018 | 16:59
Интересно, доведут дело до суда или нет??? Защитников уже больше чем обвиняющих.