Депутаты во главе с Яровой предложили ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных лекарств в интернете
Группа депутатов во главе с Ириной Яровой предложила ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных лекарств через интернет. В Уголовном кодексе и кодексе об административных нарушениях уже есть статьи о запрете продажи таких товаров. Депутаты считают, что пункт про интернет должен стать дополнением, — пишет сайт Медуза. За онлайн-торговлю поддельными и незарегистрированными лекарствами предлагается наказывать лишением свободы на срок до восьми лет или штрафами до пяти миллионов рублей.
Комментарии6
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kryimzdick 15 октября 2018 | 16:34
Мелко. По сравнению с законом о прослушке за триллион это мелко, исписались депутаты, несите других.
danko1 15 октября 2018 | 16:43
kryimzdick: Депутаты понятия не имеют какие законы существуют и принимают новые, аналогичные.
Без "работы", нажатия кнопок за 400000 руб., не останутся.
dennik 15 октября 2018 | 16:42
Контрфактные депутаты ...
yralez 15 октября 2018 | 16:50
А еще сволочи продукты продают и даже завозят.
Мало их бульдозерами давить.
compare 15 октября 2018 | 16:57
а не думали "там",что если отправить "ярку" на пенсию,получится экономический эффект,как от добычи десяти миллионов баррелей
moty_pizda 15 октября 2018 | 17:01
Здесь я Яровую поддерживаю на все 100%. Лекарства должны продаваться в аптеках, а не в общественных сортирах (в интернете). Когда производителю есть что скрывать, то он никогда не станет продавать свой продукт прозрачно.