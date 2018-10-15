Депутаты во главе с Яровой предложили ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных лекарств в интернете

Группа депутатов во главе с Ириной Яровой предложила ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных лекарств через интернет. В Уголовном кодексе и кодексе об административных нарушениях уже есть статьи о запрете продажи таких товаров. Депутаты считают, что пункт про интернет должен стать дополнением, — пишет сайт Медуза. За онлайн-торговлю поддельными и незарегистрированными лекарствами предлагается наказывать лишением свободы на срок до восьми лет или штрафами до пяти миллионов рублей.