Россиян предпенсионного возраста будут переобучать по трехмесячной программе с отрывом от основной работы

Соответствующий проект подготовил Минтруд. Предполагается, что повышать квалификацию работники, которым остается 5 или меньше лет до выхода на пенсию, будут за счет государства. При этом сотрудники предпенсионного возраста будут получать стипендию в размере региональной минимальной зарплаты, — пишет РБК.