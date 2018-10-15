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16:30, 15 октября 2018

Россиян предпенсионного возраста будут переобучать по трехмесячной программе с отрывом от основной работы

Соответствующий проект подготовил Минтруд. Предполагается, что повышать квалификацию работники, которым остается 5 или меньше лет до выхода на пенсию, будут за счет государства. При этом сотрудники предпенсионного возраста будут получать стипендию в размере региональной минимальной зарплаты, — пишет РБК.

Комментарии

17

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kryimzdick 15 октября 2018 | 16:33

Обучать шарить по помойкам и побираться?

ignachio 15 октября 2018 | 16:43

Не побираться, а убираться. А.Горный уже писал летом, что выделено уже 6 млрд.руб. на переобучение пожилых инженеров в дворники.

aleksandr39 15 октября 2018 | 17:02

kryimzdick: Как же далеки депутаты ГОСДУРЫ , члены правительства и так называемый президент от реальной жизни .

stebinmaku 15 октября 2018 | 16:34

Учение и Минтруд всё перетрут ..

compare 15 октября 2018 | 16:52

stebinmaku: судя по-всему,уже "перетёрли" тему,осталось "сверстать бюджик" и включить "залипание"....

(комментарий скрыт)

dennik 15 октября 2018 | 16:37

С основной работы они вылетят за долго, ДО!!!

yuriyp 15 октября 2018 | 16:40

Имитация хоть какой-то деятельности...

rampa 15 октября 2018 | 16:46

теперь всех чиновников за 5 лет до выхода на пенсию будут в дворники переквалифицировать? Ну хоть какая-то польза от них под конец жизни будет )))

platonnekafrin 15 октября 2018 | 16:49

- Необходимо срочно задобрить покойника! У Минтруда есть обещания?
- На улице лежать не бросим, пиджак неодёванный пердоставим, гроб расширенный выделим - с расчетом на поддевку!

uryden 15 октября 2018 | 16:52

За три месяца ничему серьёзному не научишь.
А учиться 3 месяца на ночного сторожа многовато будет.
Так что, всё это на блеф похоже.

dedmoroz 15 октября 2018 | 16:52

А Министерство по переобучению будет ?

vitfom 15 октября 2018 | 16:53

Неужто научат тротуары правильно мести?

zhrv 15 октября 2018 | 16:55

Будут обучать, как обучают губернаторов - под БТР ложиться, с водопада прыгать, ну чтобы точно не дотянули до пенсии?

bus_driver 15 октября 2018 | 16:56

Мой возраст - 57 лет. Образование: военное училище, потом МАМИ. Работал водителем, открыты все категории, за рулем большегрузов проехал всю Европу, кроме Португалии и Греции. Россию до Читы. Потом - технический сервис и управление парками. Включая спутниковую диспетчеризацию. Занимаюсь переподготовкой линейных водителей компании. Немецкий - свободно, английский - слабо: поддержать несложный разговор и технический перевод. Французский: уровня не заблудиться в Париже и не умереть с голоду. Компьютером владею, включая VPN и TOR. И на кого (мат) они меня хотят обучить?

kakslon 15 октября 2018 | 17:00

Я бы в дворники пошел,пусть меня научат,а если я "тупой"и метла не по росту,одним словом-Бред!

pikol 15 октября 2018 | 17:00

Интересно , какую специальность можно получить за 3 месяца. Раньше в службе занятости учили на бухгалтера и невнятного оператора ЭВМ. Вроде как сейчас это уже не актуально.

amderma 15 октября 2018 | 17:04

айес! как я и думал, вот Вам и еще одна кормушка открывается для определенного круга лиц...
Новые должности для пенсионеров ...пенсионеров от Власти ... и все это за сет бюджета...словом ура Российской бюрократии!
Только на кого переучивать будем то ??? на программистов или на дворников?
Или уж лучше на гос. служащих?

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