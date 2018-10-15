Полиция обезвредила преступника, захватившего заложника на вокзале в Кельне

Об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что вооруженный мужчина удерживает, по одним данным одного, по другим – несколько человек в аптеке на территории вокзала, либо в Макдоналдсе. Немецкое издание Фокус также сообщило, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция эту информацию не подтвердила.