Полиция обезвредила преступника, захватившего заложника на вокзале в Кельне
Об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что вооруженный мужчина удерживает, по одним данным одного, по другим – несколько человек в аптеке на территории вокзала, либо в Макдоналдсе. Немецкое издание Фокус также сообщило, что в районе вокзала были слышны выстрелы, однако полиция эту информацию не подтвердила.
Комментарии4
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petrivanov 15 октября 2018 | 16:41
Этот террорист мусульманином быть не может, так-как ислам - самая мирная религия! РамзанкаДыров подтвердит...
minerr 15 октября 2018 | 16:55
petrivanov: Даже если все террористы - мусульмане, совсем не означает, что все мусульмане - террористы. Брейвик и Бандера не были мусульманами. Но тебе с твоим либеральным мышлением этого не понять.
minerr 15 октября 2018 | 16:53
Где захватил, сколько удерживает и кто именно точно не известно, но полиция кого-то уже обезвредила. Того ли?
sam2018 15 октября 2018 | 17:03
Это был Мышкин, агент ГРУ -
облыстық этом сообщили ВВС !