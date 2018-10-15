На юге Франции из-за наводнения без электричества остаются около 8 тысяч домов
Многие дороги затоплены, прервано движение поездов, в департаменте Од закрыты все учебные заведения.
В операции по эвакуации людей задействовано более 700 спасателей и пожарных. Ранее сообщалось, что жертвами наводнения стали 13 человек. Оно стало самым сильным в этом районе Франции за последние 130 лет.
Комментарии2
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skull____ 15 октября 2018 | 16:53
А я всегда думал, что ливнёвки только в России не справляются...
Дотянулся проклятый Путин.
moty_pizda 15 октября 2018 | 16:57
.... для лягушатников вода родная стихия, так что пусть побултыхаются вволю.