На юге Франции из-за наводнения без электричества остаются около 8 тысяч домов

Многие дороги затоплены, прервано движение поездов, в департаменте Од закрыты все учебные заведения.

В операции по эвакуации людей задействовано более 700 спасателей и пожарных. Ранее сообщалось, что жертвами наводнения стали 13 человек. Оно стало самым сильным в этом районе Франции за последние 130 лет.