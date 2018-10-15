Реконструкцию двора-колодца Михайловского дворца оспорят в суде

Сотрудники Русского музея выступают против руководства.

Ведущие научные сотрудники Русского музея Ирина Шалина и Надежда Пивоварова подали иск против ГИОПа. Они настаивают на том, что согласование проекта было незаконным. Так по нему в здании дворца хотят прорубить эвакуационный выход, а также перепланировать двор-колодец под конференц-зал.

Сам проект реконструкции согласован с комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников. Контракт на его реализацию подпишут на этой неделе. Об этом изданию «КоммерсантЪ сообщил Алексей Васильев, директор Фонда инвестиционных и строительных проектов. К работам, компания, выигравшая конкурс, должна преступить уже в январе 2019-го. Для этого зону реконструкции нужно освободить от музейных объектов. В частности, это часть экспозиции и фондохранилища, а также библиотека. При этом тендеры на переезд до сих пор не объявлены и подготовка экспонатов к нему не ведётся. Сотрудники музея заявляют, что из-за этого может быть утеряна коллекция уникальных картинных рам. Часть их них приказали перевести на бухгалтерский учёт, то есть приравнять экспонаты к хозинвентарю.

Первое заседание по иску сотрудников к музею назначили на 29-е октября.