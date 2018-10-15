Российское военно-историческое общество просит не выпускать в прокат фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде, считая это «надругательством над историей страны». Как сообщил ТАСС научный директор организации Михаил Мягков, «неуместно совмещать комедийный жанр и одну из самых трагических страниц отечественной истории».

Режиссер Алексей Красовский утверждает, что речь в картине идет о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо. По его словам, местами это черная комедия, но чаще светлая.

В прокат лента должна выйти в следующем году.