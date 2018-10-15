Российское военно-историческое общество просит не выпускать в прокат фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде
Российское военно-историческое общество просит не выпускать в прокат фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде, считая это «надругательством над историей страны». Как сообщил ТАСС научный директор организации Михаил Мягков, «неуместно совмещать комедийный жанр и одну из самых трагических страниц отечественной истории».
Режиссер Алексей Красовский утверждает, что речь в картине идет о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо. По его словам, местами это черная комедия, но чаще светлая.
В прокат лента должна выйти в следующем году.
Комментарии25
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polsan 15 октября 2018 | 16:12
Хорошая рекламная компания фильма, который выйдет возможно лишь в следующем году, началась уже сейчас!
netsterof 15 октября 2018 | 16:15
polsan: Совершенно с вами согласен. Не получилось бы как с Матильдой .Такая реклама Поклонской ,а по сути дела слабенький фильм .
shplint_05 15 октября 2018 | 16:54
Ещё одна еврейская пакость по поводу героического события нашей истории. И это при том, что всю Москву утыкали синагогами и музеями Холокоста. Лишний раз подтверждается, что сколько клопа ни корми, при первом же удобном случае он тебя укусит.
velbkeirf1 15 октября 2018 | 16:13
Какая только сцука за бюджетные деньги заказывает такую тематику в кинопрокат
compare 15 октября 2018 | 16:14
velbkeirf1: а что,тебя забыли спросить? сцуку?
idshoohov 15 октября 2018 | 16:30
velbkeirf1: А почему не надо заказывать такую тематику?
velbkeirf1 15 октября 2018 | 16:39
idshoohov: давай я про твою умершую маму буду рассказывать истории из ее детства когда она наелась какашек из горшка или о дедушке который занимался в детстве онанизмом подглядывая за родителями, надеюсь тебе будет весело?
kottigr1 15 октября 2018 | 16:14
Вообще само слово "блокада" неприменимо к Ленинграду периода ВОВ. Город был блокирован немцами и финнами чуть больше чем наполовину. Словом "блокада" советское руководство сознательно забалтывало своё нежелание эвакуировать жителей Ленинграда и в полном объеме снабжать их продовольствием.
sneg1111 15 октября 2018 | 16:20
kottigr1: А Черчилль не эвакуировал Лондон, намеренно подставляя жителей под бомбардировки и фау.
kottigr1 15 октября 2018 | 16:22
sneg1111: В учебниках Мединского войска Вермахта стояли в пригородах Лондона ?
sneg1111 15 октября 2018 | 16:34
kottigr1: В учебниках истории не для либералов. Англия была на пороге поражения. Там плюнули на частную собственность. И национализировали авиазаводы.
kottigr1 15 октября 2018 | 16:48
sneg1111: Неплохо значит Англия стояла на пороге поражения, раз при этом умудрилась поставками своего оружия спасти СССР от полного разгрома..
nick_grinevitsky 15 октября 2018 | 16:54
kottigr1:
Как вы себе представляете "эвакуацию", коллега по сайту после того, как немцы захватили Петрокрепость и полностью перерезали железнодорожное сообщение? Куда, в каком направлении, каким транспортом? По Ладожскому озеру? Так почитайте о барже № 752, на которой в ночь на 17 сентября по южной части Ладоги (вне зоны огня немецкой артиллерии) были эвакуированы и погибли в шторм около 1000 чел. После этого на Озере использовали только суда с мореходными качествами для прибрежного морского плавания, которых было мало... У меня отец, 1897 г.рож. всю Блокаду обеспечивал боеготовность флота. И да, рассказывал, что когда вызывали в Смольный, то там не голодали... Были и те, кто имея доступ к продуктам, ходили по домам, прикидывая, дать кусок хлеба за полотно известного художника, или подождать смерти владельцев. Кстати, это на Карельском перешейке финны остановились на старой границе, а восточнее Ладожского озера они пытались соединиться с наступавшими немцами. Для обороны, в конце 1941 г., был создан Волховский фронт.
Лучшим фильмом о Блокаде считаю документальный, на основе съёмок 40 фронтовых операторов, фильм Сергея Лозницы "Блокада Ленинграда" (2005). В фильме нет даже закадрового текста или музыки: только то, что попало в объективы камер, начиная с лета 1941 г. Легко находится в интернет-просмотре.
sneg1111 15 октября 2018 | 16:15
Интересно. Если бы либерал Гозман жил бы там в то время. Как бы он относился к сдаче Ленинграда ?
polikarpich 15 октября 2018 | 16:20
sneg1111: Какое отношение либерализм имеет к этому?
sneg1111 15 октября 2018 | 16:23
polikarpich: Ну выбор есть. Или возможность умереть от голода. И прелести конц. лагеря с одним выходом.
black_velvet 15 октября 2018 | 16:23
*** sneg1111: Интересно. Если бы либерал Гозман жил бы там в то время. Как бы он относился к сдаче Ленинграда ? ***
Какое отношение имеет Гозман к сдаче Ленинграда и вообще к этой новости?
rogerrabbit 15 октября 2018 | 16:23
sneg1111: Как бы он относился к сдаче Ленинграда
а при чем тут сдача Ленинграда?
что общего между фильмом, который никто не видел, и сдачей города?
gvzdk 15 октября 2018 | 16:32
sneg1111: "Интересно. Если бы либерал Гозман жил бы там в то время. Как бы он относился к сдаче Ленинграда ?"
Еще Навального забыл....
sasass 15 октября 2018 | 16:32
В блокаду власть жрала черн-красную икру запивая с красно- белым вином и поэтому все надо показать , чтобы высветить и сегодняшнюю власть...
nina51 15 октября 2018 | 16:33
Просто всю творческую группу этого фильма привести к выжившим блокадникам для совместной беседы и показать ее народу
polikarpich 15 октября 2018 | 16:37
nina51: Хорошо. Но только после просмотра фильма этими блокадниками.
hz6691 15 октября 2018 | 16:37
nina51: Вот-вот к блокадникам, а не клоунам из военно-исторического общества, пилящих госбюджет.
kottigr1 15 октября 2018 | 16:50
nina51: Просто всю творческую группу этого фильма привести к выжившим блокадникам для совместной беседы и показать ее народу
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А потом показать им твои комментарии на "ЭМ", после этого смести то что от тебя останется на совочек и выкинуть на помойку..
ugas 15 октября 2018 | 16:37
Единственное надругательство над историей России и Россией - это ее нынешняя власть! А то, что Жданов в блокадном Ленинграде жрал ромбабы и икру, давно всем известно и без фильмов.