Верховный суд Хакасии прекратил производство по искам, которые связаны с выборами в Хакасии
Ранее местный избирком отозвал свой иск об отмене регистрации депутата-коммуниста Валентина Коновалова. Его соперник на выборах, кандидат от Партии роста Александр Мяхар, решил снять свою кандидатуру с выборов.
Самое главное, чтобы голосование в Хакасии было справедливым и законным. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Центризбиркоме завтра утвердят точную дату выборов. Предположительно, голосование с одним кандидатом проведут 11 ноября.
Комментарии1
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sasass 15 октября 2018 | 16:36
Народ может кинуть и этого кандидата - ему нужен не губернатор ,а первый секретарь ...)))