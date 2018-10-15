Верховный суд Хакасии прекратил производство по искам, которые связаны с выборами в Хакасии

Ранее местный избирком отозвал свой иск об отмене регистрации депутата-коммуниста Валентина Коновалова. Его соперник на выборах, кандидат от Партии роста Александр Мяхар, решил снять свою кандидатуру с выборов.

Самое главное, чтобы голосование в Хакасии было справедливым и законным. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Центризбиркоме завтра утвердят точную дату выборов. Предположительно, голосование с одним кандидатом проведут 11 ноября.