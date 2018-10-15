СМИ: Правоохранительные органы Ингушетии не причастны к  похищению правозащитника Олега Козловского

Правоохранительные органы Ингушетии не причастны к похищению правозащитника Олега Козловского, — заявил Интерфаксу источник в силовых структурах республики. При этом он отказался от каких-либо других комментариев.

Международная организация Amnesty International обратилась в правоохранительные органы после того, как ее представитель был похищен неизвестными и избит. При этом Олег Козловский занимался в Ингушетии мониторингом протестов против передачи земель Чечне. Правозащитник утверждает, что ему угрожали. Сейчас он уже находится за пределами России.