СМИ: Правоохранительные органы Ингушетии не причастны к похищению правозащитника Олега Козловского
Правоохранительные органы Ингушетии не причастны к похищению правозащитника Олега Козловского, — заявил Интерфаксу источник в силовых структурах республики. При этом он отказался от каких-либо других комментариев.
Международная организация Amnesty International обратилась в правоохранительные органы после того, как ее представитель был похищен неизвестными и избит. При этом Олег Козловский занимался в Ингушетии мониторингом протестов против передачи земель Чечне. Правозащитник утверждает, что ему угрожали. Сейчас он уже находится за пределами России.
Комментарии8
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apels 15 октября 2018 | 16:07
Ну тогда надо расследовать и предъявить бандитов.
Имеются камеры и видеосъемка, легко выяснить машину и владельца, на чемодане и вещах потерпевшего имеются отпечатки...
А вот если не найдут - то точно "првоохранительные" бандиты :)
sergo_25_26 15 октября 2018 | 16:09
Почерк Боширова и Чепиги. Мишкина и Петрова. Путина и Пескова.
jamba 15 октября 2018 | 16:12
Бездействие - есть соучастие! (М.Фуко "Надзирать и наказывать")
gregor 15 октября 2018 | 16:17
Правоохранительные органы Ингушетии не причастны к похищению правозащитника Олега Козловского
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Израиль ?
kosmicheskiy_svin 15 октября 2018 | 16:36
gregor: Ага - жиды-исламисты
eduard53 15 октября 2018 | 16:25
Да-да, непричастны! И не Сталин убил Троцкого, и не Путин - Немцова ...
kosmicheskiy_svin 15 октября 2018 | 16:32
Просто охренительное опровержение - "это не мы"! Из цикла: "они несвежие", "она утонула", "их там нет", "они простые туристы".
sasass 15 октября 2018 | 16:46
Россия уже хуже ЦАРа - черт знает чего твориться ...