Алексею Навальному не стали предъявлять обвинения по уголовному делу о клевете

По словам политика, ранее его вызвали в полицию, чтобы обвинить в клевете по заявлению бывшего следователя МВД.

Оппозиционер пробыл в полиции всего три минуты – ему дали заполнить стандартную бумагу с разъяснением прав и отпустили. В своем телеграм-канале Навальный предположил, что власти решили резко изменить тактику из-за резонанса, возникшего в СМИ после его объявления об уголовном деле.

Ранее сегодня политик сообщил, что ему намерены предъявить новое обвинение по делу о клевете, которое было заведено еще два года назад. Заявителем был бывший следователь МВД Павел Карпов, который утверждает, что Навальный распространял в блогах и соцсетях ссылки на фильм «Каста неприкасаемых». В этой документальной ленте Карпова обвиняют в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ранее экс-следователь в связи с фильмом уже отсудил восемь миллионов рублей у самого фонда и его основателя Уильяма Браудера.

Летом 2016 года Навального вызывали на допрос и проводили обыски по этому делу, но с тех пор о ходе расследования не сообщалось. Сам Карпов сегодня заявил РИА Новости, что дело готовят для передачи в суд.