Алексею Навальному не стали предъявлять обвинения по уголовному делу о клевете
По словам политика, ранее его вызвали в полицию, чтобы обвинить в клевете по заявлению бывшего следователя МВД.
Оппозиционер пробыл в полиции всего три минуты – ему дали заполнить стандартную бумагу с разъяснением прав и отпустили. В своем телеграм-канале Навальный предположил, что власти решили резко изменить тактику из-за резонанса, возникшего в СМИ после его объявления об уголовном деле.
Ранее сегодня политик сообщил, что ему намерены предъявить новое обвинение по делу о клевете, которое было заведено еще два года назад. Заявителем был бывший следователь МВД Павел Карпов, который утверждает, что Навальный распространял в блогах и соцсетях ссылки на фильм «Каста неприкасаемых». В этой документальной ленте Карпова обвиняют в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ранее экс-следователь в связи с фильмом уже отсудил восемь миллионов рублей у самого фонда и его основателя Уильяма Браудера.
Летом 2016 года Навального вызывали на допрос и проводили обыски по этому делу, но с тех пор о ходе расследования не сообщалось. Сам Карпов сегодня заявил РИА Новости, что дело готовят для передачи в суд.
Комментарии8
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ansh 15 октября 2018 | 16:12
Путинсуд разбоя злее ...
zapadnay 15 октября 2018 | 16:24
Видать, решили держать Алексея в «тонусе», чтобы не расслаблялся, а заодно и понаблюдать, что да как.
hrenvam 15 октября 2018 | 16:34
Карпов - идиот !
Вроде стали забывать - так напомнил.
Сто пудово - сядет.
henry52 15 октября 2018 | 16:37
"Еще не вечер..."
aleks50 Алексей Клубников 15 октября 2018 | 16:37
Убийцы у кгбшника Вовы в почёте , кто то становится депутатом, кто то миллионером.
dwon 15 октября 2018 | 16:44
Значит, что-то придумали другое. В покое они его не оставят.
vitfom 15 октября 2018 | 16:51
Ульям Браудер уже исполнил решение самого гуманного и справедливого суда в мире? Выплатил Карпову 8 млн. рублей? Может Карпов выслал для исполнения решение в Англию, чтобы заморский суд проникся уважением к нашему правосудию?
anton5 15 октября 2018 | 17:02
На этом Карпове пробы ставить негде.