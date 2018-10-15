В Кёльне полиция оцепила главный железнодорожный вокзал и ближайшие районы

Это связано с информацией о том, что в здании вокзала может быть захвачен заложник. По предварительным данным, речь идет о женщине. Сейчас на месте очень много сотрудников полиции, очевидцы утверждают, что слышали выстрелы. Была также информация, что один человек получил ранения, но она официально не подтверждена.