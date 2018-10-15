В Кёльне полиция оцепила главный железнодорожный вокзал и ближайшие районы
Это связано с информацией о том, что в здании вокзала может быть захвачен заложник. По предварительным данным, речь идет о женщине. Сейчас на месте очень много сотрудников полиции, очевидцы утверждают, что слышали выстрелы. Была также информация, что один человек получил ранения, но она официально не подтверждена.
Комментарии3
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abu_vgrobu 15 октября 2018 | 15:44
Неизвестный требует Камаз сала...
polikarpich 15 октября 2018 | 15:51
abu_vgrobu: Это вряд ли. Скорее всего, герой дня как раз не ест сало.
captainobvious 15 октября 2018 | 16:06
говорят, фото Петрова и Боширова, проходящих в здание вокзала уже появились в местных СМИ...