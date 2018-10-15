Полиция Франции задержала более 20 уроженцев Чечни по подозрению в рэкете
Как пишет газета Фигаро, они брали по 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за право проехать в Париж. В посольстве России говорят, что проверяют данную информацию.
Комментарии11
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post_v 15 октября 2018 | 15:34
российское посольство в Париже оказалось обойдённым?
почему Кадыров не требует, чтобы они первым же самолетом прилетели в Грозный извиняться?
haltttttt 15 октября 2018 | 15:51
post_v: юрисдикция Министерства Извинений распостраняется только на территорию РФ и сателлитов.
novyrusich 15 октября 2018 | 16:05
haltttttt: Ну и что такого, деньги с водил собирали за проезд в Париж?
Почему за проезд в Москву можно, а в Париж нельзя?
Они просто свой российский бизнес во Францию перенесли.
Ничего, французы еще перед Рамзаном извинятся неоднократно.
vezdehod 15 октября 2018 | 16:09
Весь доход шёл на "Лицевой счёт" генерал-академика.
benin_papa__ 15 октября 2018 | 16:29
post_v:
Ежели поступки чеченцев вдруг Кадырову не понравятся, то полетят извиняться, разумеется.
А ежели ничего предосудительного не будет обнаружено, то и не полетят.
olenenok_zed 15 октября 2018 | 15:38
Русских олененков арестовали. ))
рашка тудэй )
gvs 15 октября 2018 | 15:53
Пехотинцы - они и в Париже пехотинцы )))
testmeter 15 октября 2018 | 15:54
Русофобы совсем обнаглели!
Пора Путину выполнять свой героический прыжок
Мало не покажется-с
croaker 15 октября 2018 | 15:55
Кадыров отпустил их на заработки.
oldbobby 15 октября 2018 | 16:11
А что же им делать,если ничему другому они не обучены, работать - религия не позволяет. Не помирать же с голоду.
srk2658lu 15 октября 2018 | 16:13
Ну надо же!
Где чеченцы, там рэкет.
Ну как им во Франции разбогатеть?
А что-то по этому поводу Рамзан молчит?
Он же за всех чеченцев в ответе?
Пора послать своих послов "доброй воли" и навести порядок в чеченском доме...