В Ингушетии был похищен и избит сотрудник международной организации Amnesty International Олег Козловский
Он занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне.
Как утверждает пресс-служба организации, неизвестный заманил активиста в свой автомобиль под предлогом организации встречи с протестующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, избили, угрожали убийством ему и его близким. Затем Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили возле аэропорта.
Amnesty International обратилась в связи с этим в силовые структуры.
Комментарии2
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babchendrysch 15 октября 2018 | 15:40
А не надо связываться с фейковыми помойками типа Амнести интернатионал, и тогда бит не будешь.
pavelmistery 15 октября 2018 | 16:23
babchendrysch: Кажись помойка у вас в голове..