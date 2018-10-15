В Ингушетии был похищен и избит сотрудник международной организации Amnesty International Олег Козловский

Он занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне.

Как утверждает пресс-служба организации, неизвестный заманил активиста в свой автомобиль под предлогом организации встречи с протестующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, избили, угрожали убийством ему и его близким. Затем Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили возле аэропорта.

Amnesty International обратилась в связи с этим в силовые структуры.