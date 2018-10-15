Следователь не стал сегодня предъявлять обвинение Навальному по уголовному дел, которое было возбуждено 2 года назад
Следователь МВД не стал сегодня предъявлять обвинение Алексею Навальному по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено еще два года назад. Политик сообщил в своем Телеграм-канале, что вместо этого ему предъявили стандартную бумагу с разъяснением прав, а затем отпустили.
Следователь не ответил на вопрос адвоката о том, почему обвинение не предъявили. Навальный считает, что это связано с резонансом, которое вызвала в СМИ новость о его вызове в МВД.
Около двух часов назад политик выложил на своем сайте видеообращение, в котором рассказал об уголовном деле о клевете, по которому ему собираются предъявить обвинение
Только накануне политик вышел на свободу после 50 суток административного ареста.
Комментарии16
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babchendrysch 15 октября 2018 | 15:33
А пора бы уже и предъявить.
Ну, чтобы Сисян не расслаблялся...
polsan 15 октября 2018 | 15:36
babchendrysch: готовься тролльчатина, не расслабляйся, для тебя место освободили! ))
spb_aborigen 15 октября 2018 | 15:42
babchendrysch:
То, что у тебя и сисян расслаблен и мозг разжижен,
видно невооруженным глазом.
vezdehod 15 октября 2018 | 16:03
babchendrysch:
Ну, чтобы Сисян не расслаблялся...
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Ты то что радуешься недоумок - неужели за это заплатят?
mmm_333 15 октября 2018 | 15:34
По моему и не собирался.
kunst54 15 октября 2018 | 15:39
Так это и был золотовский секундант?
bukovskiy 15 октября 2018 | 15:46
Прикиньте Навальный доживет до пенсии. Трудовая книжка из сплошных посиделок на 15 суток, привезет на грузовой машине. И когда будет пробираться через очередь ему крикнут: Тише ты, Борец за идею!
polsan 15 октября 2018 | 16:00
bukovskiy: А что у тебя будет написано в твоей трудовой, что ты был троллем?! )) Позорище!
bbob 15 октября 2018 | 16:05
bukovskiy: О документах на пенсию гораздо больше оснований заботиться ольгинским троллям, если я сейчас ничего не путаю даже в путинском суде было доказано, что там значительную зарплату неучтенкой платят. А Навальный, как ИП, зарабатывает вполне прилично, эти доходы декларирует и, соответственно, платит с них налоги и взносы во всяческие фонды, в т.ч. и в ПФ.
bukovskiy 15 октября 2018 | 16:13
bbob: polsan: vezdehod: Правозащитники, оппозиционеры и прочая бездельная ненужная сволочь, они как "Шурочка" из бухгалтерии в фильме "Служебный роман"...Они как бы есть, но ни кому как бы не нужны...
vezdehod 15 октября 2018 | 16:07
bukovskiy:
Прикиньте Навальный доживет до пенсии. Трудовая книжка из сплошных посиделок на 15 суток, привезет на грузовой машине. И когда будет пробираться через очередь ему крикнут: Тише ты, Борец за идею!
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Видимо в твоей Трудовой книжке" всего одна запись - СТУКАЧ от появления на свет гундяевский.
croaker 15 октября 2018 | 15:47
Насчёт Навального у них видимо разработан план,возможно, на кремлёвском уровне: травить Алексея морально, постепенно и настойчиво,как китайская пытка каплями воды. Новое обвинение предъявят завтра или через пару дней. И так будет продолжаться до тех пор,пока Путин властвует и его боится.
sam2018 15 октября 2018 | 15:49
Ух, пронисло !
А мы так расперижывались !
eduard53 15 октября 2018 | 15:49
Вспомнился старый анекдот про Ленина, брившегося на полянке опасной бритвой,
и на вопрос маленькой девочки "Что это он делает?" матерно пославшего её.
Мораль-концовка была: вот какой добрый дедушка, а мог бы и полоснуть ...
bukovskiy 15 октября 2018 | 16:03
Этническая радиостанция, этнический политзаключенный...Аминь
drandrew 15 октября 2018 | 16:55
Самопиарщик вышел....