Следователь не стал сегодня предъявлять обвинение Навальному по уголовному дел, которое было возбуждено 2 года назад

Следователь МВД не стал сегодня предъявлять обвинение Алексею Навальному по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено еще два года назад. Политик сообщил в своем Телеграм-канале, что вместо этого ему предъявили стандартную бумагу с разъяснением прав, а затем отпустили.

Следователь не ответил на вопрос адвоката о том, почему обвинение не предъявили. Навальный считает, что это связано с резонансом, которое вызвала в СМИ новость о его вызове в МВД.

Около двух часов назад политик выложил на своем сайте видеообращение, в котором рассказал об уголовном деле о клевете, по которому ему собираются предъявить обвинение

Только накануне политик вышел на свободу после 50 суток административного ареста.