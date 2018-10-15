Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев получил четыре года колонии общего режима
Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев получил четыре года колонии общего режима. Так решил суд дагестанской столицы.
Мусаева признали виновным в превышении полномочий. Бывший чиновник согласился с обвинением — земельные участки, которые он незаконно выделил в свое время, возвращены в собственность города.
Комментарии1
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murad_manapov 15 октября 2018 | 15:31
сумма украденного маленькая, не дотянул до Васильевой из оборонсервиса, а то мог бы условкой отделаться.