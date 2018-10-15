Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев получил четыре года колонии общего режима. Так решил суд дагестанской столицы.

Мусаева признали виновным в превышении полномочий. Бывший чиновник согласился с обвинением — земельные участки, которые он незаконно выделил в свое время, возвращены в собственность города.