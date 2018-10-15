Российское военно-историческое общество просит не выпускать в прокат фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде
Российское военно-историческое общество просит не выпускать в прокат фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде, считая это «надругательством над историей страны». Как сообщил ТАСС научный директор организации Михаил Мягков, «неуместно совмещать комедийный жанр и одну из самых трагических страниц отечественной истории».
Режиссер Алексей Красовский утверждает, что речь в картине идет о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо. По его словам, местами это черная комедия, но чаще светлая.
В прокат лента должна выйти в следующем году.
Комментарии18
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mamiluk 15 октября 2018 | 15:08
Стыдно стало?..."Скрепы"-военные рушатся....теперь за блокадников ворам уже не спрятаться...
luger_max_otto 15 октября 2018 | 15:12
Путинские фальсификаторы истории в негодовании. Нескрепно! Не соответствует Михалкову! И Чаковскому! И классике-
Ведь недаром, конечно, нас учат вожди, что великое счастье за них умереть!
homa_brutt 15 октября 2018 | 15:32
luger_max_otto: Ты о чём, болезный? Или никогда не знал,что тогда,что сейчас были гниды и были герои. Особенно остро это проявлялось именно в блокаду. А глумиться над этим, в чёрном ли,в "светлом" ли ракурсе-полнейшая деградация...
timbuktu 15 октября 2018 | 15:09
история должна нравится,если она поступает не так,то её надо запрещать
наш министр прачечной по этому поводу ранее уже высказывался
rogerrabbit 15 октября 2018 | 15:12
timbuktu: наш министр прачечной по этому поводу ранее уже высказывался
а вот почему самое главное - военно-историческое общество?
почему не научно-историческое общество?
или образовательно-историческое общество
или техническо-историческое общество
отчего на первом месте война?
timbuktu 15 октября 2018 | 15:19
rogerrabbit: наверное.выглядит представительнее )))
так и представляю сего мягкова,поднимающего своё общество на штыковую атаку супротив захватчиков из нато!
post_v 15 октября 2018 | 15:14
не о фильме "Праздник" речь - похоже, нынче снова запрещено говорить о том, что Ленинград готовили к возможному оставлению….
так что смотрите в интернете репортаж Пятого канала от 27 января 2013 г.:
"Сотрудники НКВД заминировали Ленинград, чтобы тот не достался немцам"
"...Минировать Ленинград начали спустя неделю, после начала блокады. Еще не настали голод, холод и отчаяние, а Северная столица уже жила, в буквальном смысле – на пороховой бочке. По первому же приказу главнокомандующего адские машины могли превратить его в груду развалин.
Виктор Иванов, историк, преподаватель исторического факультета СПбГУ: «В Ленинграде должны были быть уничтожены более 380 промышленных предприятий. Из них 250 предприятий должны были быть уничтожены полностью».
Профессор истории, бывший сотрудник КГБ Виктор Иванов один из немногих, кто своими глазами видел в архивах приказы - минировать. В итоге, историк пришел к выводу, что Сталин, очевидно, уже не надеялся отстоять Ленинград. И как любой диктатор в этой ситуации действовал крайне жестко.
«Вопрос о выводе населения в это время особенным образом не рассматривался, поэтому могли быть колоссальные потери».
Ответственность за минирование была возложена на секретарей райкомов партии. Каждому из них в помощь выделялся сотрудник НКВД и профессиональный сапер, которые в полной секретности сначала обследовали объект, а затем разрабатывали план его уничтожения. О готовящейся операции не догадывались даже в местных отделах милиции...."
tag188 15 октября 2018 | 15:15
Матильда-2?
Первой Матильдой, помнится, удалось забить медийное пространство на пару месяцев.
timbuktu 15 октября 2018 | 15:21
tag188: ранее попытка поговорить о блокаде очень дорого обошлась телеканалу "дождь"
dominator13 15 октября 2018 | 15:17
Кому война
А кому мать родна
Хороша блокада, одни мясо жрали,другие трупы людей ели и отголода умирали .
Получется блокаду замутили Сталин с Жуповым?
Мне лично по барабану вся этс война,от нее не холдно не жарко и нахрена мне эта память вся эта возня с победобесием только раздражает
zloy_sok 15 октября 2018 | 15:18
Комедия - это стыдно, а жрать в Блокаду икру и деликатесы - это не стыдно?
skull____ 15 октября 2018 | 15:20
А я бы выпустил в прокат, чтобы это ублюдство провалилось.
А обсасывание этого говна, только сделает ему рекламу.
polsan 15 октября 2018 | 15:29
skull____: так ты же ещё не смотрел, тролль. Откуда тогда ты знаешь уже, что фильм плохой или как ты написал "ублюдство"? Не получишь свои 11-80 за прокол! ))
jblack2 15 октября 2018 | 15:29
Юмор на тему трагедии сотен тысяч человек - это кощунство...
kunst54 15 октября 2018 | 15:31
Псевдопатриоты и фальшивые историки с украденными диссертациями, с виллами на Лазурном берегу, с мелкими душенками и бычьей напыщенностью - они знают, что надо русскому человеку смотреть, а что не надо. Кто не согласен, того мочой и зеленкой польют.
sneg1111 15 октября 2018 | 15:31
Жалеют народ либералы. Умирали мученической смертью от голода. Есть менее болезненый способ. Пуля или газовая камера. Ведь это быстро. Ну там ещё были подземные выработки, с 14 часовым рабочим днём. В пыли от взрывов. Кто вошёл однажды в штольню, тот уже оттуда не выходил. Но там малый процент.
vova6_let 15 октября 2018 | 15:31
Никакое это не надругательство над историей. Наоборот, если бы этот фильм показали лет 70 назад, может и не было бы такого разделения, на голодных и обжирающихся, может путина бы и не допустили в президенты, многое могло случиться.
vladimir1967 15 октября 2018 | 15:32
Почитайте дневники третьеразрядных начальничков периода блокады. Жрали в три горла , с водочкой и бабами. Что уж говорить о ждановых.