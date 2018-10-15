РПЦ в Минске рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине
Русская православная церковь на выездном заседании в Минске рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине. Белоруссия обеспокоена возможным расколом в православии, — заявил сегодня Александр Лукашенко.
Патриарх Кирилл, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за поддержку и отметил, что в отношениях государства и Церкви в Белоруссии «произошли огромные перемены к лучшему».
Константинопольский патриархат решил продолжить предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
Комментарии29
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proswen 15 октября 2018 | 15:05
Сектанты-мракобесы, пошли нах из белки!!! Уроды жопорясые. Вон!!!
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:07
proswen: струхнул маленько гундяй????? :-)))))
proswen 15 октября 2018 | 15:07
Что такое "ответные меры"?? Кровушки захотелось? Гореть вам в аду!
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:09
proswen: Подтверждение вышесказанного получено! :-))))))))
sidor0ff 15 октября 2018 | 15:21
proswen: Креститься начнут в другую сторону. Кто ж этого не знает?
babchendrysch 15 октября 2018 | 15:09
А зачем убогой бандитско-бандеровской хунте церковь? Кто подскажет?
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:15
babchendrysch: церковь - она у Людей, а НЕ у гос-ва! учи библию ДебилушкО ....
specsalos 15 октября 2018 | 15:24
babchendrysch:
Да, томосом защемили яйца старому кремлёвскому пердуну, завыл, закрутился, залаял. Значит всё сделано верно.
arye_11 15 октября 2018 | 15:10
johnbmw:
Товарищи московские попы и товарищи московские правители.
Если вы не хотите потерять и последнего сторонника, то по крайней мере проявите уважение и называйте своего партнера так. как он просит вас называть его - Беларусь, а не Белоруссия.
В чем в Беларуси 100%-й консенсус, так это единственно в этом вопросе, в самоназвании.
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:16
arye_11: +1! на все 100%!!!!
polikarpich 15 октября 2018 | 15:16
arye_11: Они даже в мелочах желают проявлять "имперские" амбиции.
za_rodinu_za_stalina 15 октября 2018 | 15:17
arye_11: Беларусь, а не Белоруссия
==========
вообще-то по русски именно БЕЛОРУССИЯ
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:21
za_rodinu_za_stalina: учи ПРАВИЛА русского (впрочем так же во ВСЕХ языках!) языка:
имена Собственные произносятся ТАК, как их Произносит ВЛАДЕЛЕЦ этого имени!!!!!
sidor0ff 15 октября 2018 | 15:24
johnbmw: Серьёзно? И как ты называешь Германию?
arye_11 15 октября 2018 | 15:22
za_rodinu_za_stalina:
Вообще-то по русски была Татария, но начали называть ТАТАРСТАН и не пикнули.
В отличии от правил физики и математики, правила лингвистики субъективны, то есть придумываются людьми и людьми же меняются.
Просто "Белоруссия", "на Украине"и проч. и проч. есть рецидив вашего имперского мышления.
Империю просрали, а имперский дух в вас еще сидит и воняет
vbgolub 15 октября 2018 | 15:24
"Ответные меры" - как это вообще звучит не по христиански!
gonduras_on_colima 15 октября 2018 | 15:25
za_rodinu_za_stalina: Нет, за_уродину_за_сралина, Белоруссия это не по русски, а по ватному.
Разницу пояснить или дойдёт без посторонней помощи?
vasyakirin 15 октября 2018 | 15:06
Так Лукашенко поп что ли?
tvitov66 15 октября 2018 | 15:25
vasyakirin: Лукашенко и поп тоже ... а еще он бох, сын и святой дух ... АдминЪ
semia 15 октября 2018 | 15:07
Смирение,непротивление злу насилием. ... Это не про РПЦ. На материнскую константинопольскую церковь черти замахнулись
tvitov66 15 октября 2018 | 15:28
semia: «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39) но это сказал не наш Иисус - точно не русский, еврей наверное. Наши в другого Иисуса веруют, в того который торговлю в храмах не запрещает
stebinmaku 15 октября 2018 | 15:10
Вот интересно - Вселенский патриарахат после раскола разделится на Галактические или на Солнечносистемные хаты?
specsalos 15 октября 2018 | 15:14
РПЦешные кобели метнулись в Беларусь метить территорию.
Ведь после решения Варфоломея Церьковь Беларуси уже не подчиняется РПЦ...
gvs 15 октября 2018 | 15:17
Отправить в Константинополь представителей Патриарха: о.Анатолия (Чепигу) и о.Александра (Мишкина) с запасом святой воды... ))))
yralez 15 октября 2018 | 15:18
Создать Союз Михаила Архангела......все равно, что ни делай, он получится.
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:24
yralez: он - это Калашников????
kp6ic 15 октября 2018 | 15:19
а лукашенко запросил что-то за поддержку в этом вопросе? миллиарды долларов?
vise1 15 октября 2018 | 15:26
РПЦ в Минске рассматривает вопрос об ответных мерах
Будет принято решение ,
бомбить Валаам .
mamiluk 15 октября 2018 | 15:33
гебешникам в рясах остаётся только гадить...другого у них ничего НЕТ...И это их закономерный конец....Украинцам оставаться бдительными....пресекать любые провокации-"любителей шпилей" из бандитского анклава....