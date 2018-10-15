РПЦ в Минске рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине

Русская православная церковь на выездном заседании в Минске рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинопольского патриархата по Украине. Белоруссия обеспокоена возможным расколом в православии, — заявил сегодня Александр Лукашенко.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за поддержку и отметил, что в отношениях государства и Церкви в Белоруссии «произошли огромные перемены к лучшему».

Константинопольский патриархат решил продолжить предоставление автокефалии Украинской православной церкви.