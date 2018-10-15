Алексею Навальному собираются предъявить обвинение по уголовному делу. Политик, только накануне покинувший спецприемник после 50 суток ареста, сообщил о вызове к следователю.

Из МВД позвонили сегодня утром адвокату Навального и велели политику сегодня же к ним явиться для предъявления обвинения по еще одному уголовному делу. Само по себе это дело не новое. Оно было возбуждено в мае 2016 года. И все это время лежало без движения, поясняет оппозиционер в своем блоге. По его словам, бывший следователь Павел Карпов обвиняет его в клевете из-за ссылок на фильм «Каста неприкасаемых». В этом фильме говорится о причастности сотрудника МВД к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Мещанский суд Москвы признал, что это утверждение не соответствует действительности. Навального тогда вызывали на допрос в статусе подозреваемого и проводили у него обыски. Но прокуратура два года назад отказалась утверждать обвинительное заключение по делу о клевете и направлять его в суд. Материалы вернули дознавателю, чтобы устранить нарушения. Поскольку сейчас сроки дознания вышли, то, как объяснил Медиазоне адвокат Вадим Кобзев, дело вернулось обратно на стадию следствия.

Алексей Навальный проходит уже по двум уголовным делам – «Кировлеса» и «Ив Роше».

Только что Алексей Навальный написал в своем Телеграм-канале, что пришел в МВД для предъявления обвинения, однако следователь дал ему лишь бумагу с разъяснением прав и отпустил. На все ушло три минуты, никаких обвинений ему пока не предъявили.