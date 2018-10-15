Алексею Навальному собираются предъявить обвинение по уголовному делу
Алексею Навальному собираются предъявить обвинение по уголовному делу. Политик, только накануне покинувший спецприемник после 50 суток ареста, сообщил о вызове к следователю.
Из МВД позвонили сегодня утром адвокату Навального и велели политику сегодня же к ним явиться для предъявления обвинения по еще одному уголовному делу. Само по себе это дело не новое. Оно было возбуждено в мае 2016 года. И все это время лежало без движения, поясняет оппозиционер в своем блоге. По его словам, бывший следователь Павел Карпов обвиняет его в клевете из-за ссылок на фильм «Каста неприкасаемых». В этом фильме говорится о причастности сотрудника МВД к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Мещанский суд Москвы признал, что это утверждение не соответствует действительности. Навального тогда вызывали на допрос в статусе подозреваемого и проводили у него обыски. Но прокуратура два года назад отказалась утверждать обвинительное заключение по делу о клевете и направлять его в суд. Материалы вернули дознавателю, чтобы устранить нарушения. Поскольку сейчас сроки дознания вышли, то, как объяснил Медиазоне адвокат Вадим Кобзев, дело вернулось обратно на стадию следствия.
Алексей Навальный проходит уже по двум уголовным делам – «Кировлеса» и «Ив Роше».
Только что Алексей Навальный написал в своем Телеграм-канале, что пришел в МВД для предъявления обвинения, однако следователь дал ему лишь бумагу с разъяснением прав и отпустил. На все ушло три минуты, никаких обвинений ему пока не предъявили.
Комментарии14
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johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:05
мягко стелят ... наверняка ещё предъявят ... вполне возможно ожидают Испуга и Имиграции
babchendrysch 15 октября 2018 | 15:07
И правильно. А нечего было клеветать на приличных людей!
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:08
babchendrysch: вы о том, что власть на Навального клевещет не переставая?????
polikarpich 15 октября 2018 | 15:12
babchendrysch:
Кому и кобыла невеста! :-)
А кому и воры и мокрушники - приличные люди. Скажи мне, кто твой друг...
polikarpich 15 октября 2018 | 15:08
johnbmw: Может, действительно, эмиграция - это мысль? Руководить можно и из-за границы.
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:10
polikarpich: знаком с Лёшей лично ... УВЕРЕН - он из страны НЕ уедет ...
bukovskiy 15 октября 2018 | 15:30
johnbmw: хорошо бы все это говно эммигрировало в Украину. Паразитов за борт а нам смешнее
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 15:32
bukovskiy: хорошо бы все это говно / - вы так о пу со товарищи?????
mosser 15 октября 2018 | 15:07
Путин и вся твоя банда сдохните! Мрази ненавижу!
kp6ic 15 октября 2018 | 15:16
воров и жуликов разоблачает навальный, а уголовные дела заводят против него. это скрепа, которую мы искали, но никак не можем найти?
rico777 15 октября 2018 | 15:17
Как там в мультике про Винипуха.... «входит и выходит... опять входит и выходит... замечательно входит!)»
vova6_let 15 октября 2018 | 15:25
Я так понимаю: следаку позвонили и приказали "посадить !". Но, пока Навальный к нему шел, следаку еще раз позвонили и приказали "не сажать !". Ну он и выполнил оба приказа, начальству виднее, у них головы большие-большие, но внутри-каша.
asyrj 15 октября 2018 | 15:30
Хотят выдавить из страны.
dedmoroz 15 октября 2018 | 15:31
А скока щас за " руки по локоть в крови " дают ?