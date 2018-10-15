Голосовых объявлений в российских аэропортах вскоре станет меньше
Минтранс рассматривает соответствующую инициативу Международной ассоциации воздушных гаваней, — сообщает ТАСС. Там считают, что это позволит создать более комфортные условия для пассажиров, повысит конкурентоспособность аэропортов, пассажиры будут получать больше информации визуально.
В Ассоциации подчеркивают, что концепция «Тихий аэропорт» уже успешно внедрена в воздушных гаванях Хельсинки. Астаны и Варшавы.
Комментарии4
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a_111111 15 октября 2018 | 14:44
Главное убрать объявления на китайском языке... Еще бы и самих китайцев заставить молчать...
sasass 15 октября 2018 | 14:52
Там наука и техника в вышине ,а у нас все под плинтусами и поэтому вселенский хаос будет в визуальном поле...)))
omichka 15 октября 2018 | 15:00
Этак и до туалета не сбегаешь. Ушёл - не прочитал - не улетел.
Ни посидеть, ни отвлечься. Только и стоять перед табло, волноваться и ждать.
democ 15 октября 2018 | 15:02
А "Тихий супермаркет" никто не хочет сделать? Иногда в магазине находится долго не возможно, по причине громкой музыки и рекламы.