Голосовых объявлений в российских аэропортах вскоре станет меньше

Минтранс рассматривает соответствующую инициативу Международной ассоциации воздушных гаваней, — сообщает ТАСС. Там считают, что это позволит создать более комфортные условия для пассажиров, повысит конкурентоспособность аэропортов, пассажиры будут получать больше информации визуально.

В Ассоциации подчеркивают, что концепция «Тихий аэропорт» уже успешно внедрена в воздушных гаванях Хельсинки. Астаны и Варшавы.