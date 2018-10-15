Телеграф: Военные РФ пытаются спровоцировать британских морских пехотинцев во время учений НАТО за Полярным кругом
Российские военные пытаются спровоцировать британских и голландских морских пехотинцев во время учений НАТО за Полярным кругом. Как пишет газета Телеграф, ссылаясь на высокопоставленного голландского генерала, российские военные корабли проявляют все больший интерес к учениям альянса, они все ближе подходят к судам НАТО, при этом самолеты пролетают так низко, что можно говорить о провокации.
Крупные военные учения НАТО будут проходить в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.
Комментарии29
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babchendrysch 15 октября 2018 | 14:37
Исторически труслив вооруженный до зубов американский (натовский) солдат.
mosser 15 октября 2018 | 15:14
babchendrysch: а ты смелый, езжай в сирию сдохни за дачу путина. Гыыы
danko_budka 15 октября 2018 | 14:37
А где украинские провозащитники из Литвы и старуха данко1 из маями? Спец по полярному кругу?
moty_pizda 15 октября 2018 | 14:54
danko_budka: ....где? ... где? .... секелем по струнам балалайки стучит!
noxepy_88 15 октября 2018 | 14:40
Пытаются спровоцировать на что?
polikarpich 15 октября 2018 | 14:42
noxepy_88: На ответную зуботычину. Без этого скрепно-патриотический россиянин, как без пряников.
danko_budka 15 октября 2018 | 14:43
polikarpich: а хохло-майданутые?
lager23 15 октября 2018 | 14:58
danko_budka: Имбецильность – это форма умственной отсталости, которая занимает среднее положение между идиотией и дебильностью. Интеллектуальный коэффициент IQ имбецильных кремлеботов от 20 до 49, с наблюдением крайне конкретного мышления.., это совпадение или закономерность, что подсказывает тебе твой опыт, "Будка"?
tag188 15 октября 2018 | 15:06
noxepy_88: Пытаются спровоцировать на что?
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Примерно на то же, на что пару лет назад спровоцировали турков.
Ну когда потом еще визжали истерично: "Помидорами не отделаетесь!"
moty_pizda 15 октября 2018 | 14:40
Вавх-вах-вах какие подлые рюсские зульдаты кидають какашками наткиным зюльдатам в личики! Наткины зюльдаты не успевайт умиваться в унитазях от рюсских какашек!
dmitry35 15 октября 2018 | 14:42
Поясните популярно, где Голландия и голландские генералы, и где Полярный круг? Они какое отношение имеют к этой географической области? Их интересует миграция белых медведей или они ищут приключений на свою голландскую задницу?
sagen 15 октября 2018 | 14:54
dmitry35: Какие же все таки неучи населяют Россию. Голландия это то место, где Петр I учился строить корабли. Именно оттуда пошел "великий российский флот" это непонятное никому создание, последние успехи которого относятся к почти двухсотлетней истории над еще более отсталым турецким флотом. С тех пор одни позорные поражения, одно другого краше. Ну разве что песни придумывали неплохие. Голландцы умелые и смелые мореплаватели, которые в свое время остановили экспансию мусульманства на Восток. И как всякая по настоящему морская нация, а не имперская приблуда, имеет плавает по всему мировому океану. То, что на картах СССР и России очертили границу северных морей до самого полюса не более как мания величия больного шизофренией.
a_111111 15 октября 2018 | 15:25
sagen: Ну еще заметим что когда Петр воевал шведов, англичане вводили флот в Балтитку (заблокировав шведский флот), а голландцы реально участвовали в войне на стороне Петра ( рота или батальон неважно, это была поддержка)...
skier64 15 октября 2018 | 15:00
dmitry35: ну если глазки промыть, то учения в Норвегии... это НАТО... кого хотят, того и приглашают :)
inga_92_1 15 октября 2018 | 14:48
Ну, так без 3,14здюлей, как без пряников...
skull____ 15 октября 2018 | 14:49
Утрите им кто-нибудь слезки...
stebinmaku 15 октября 2018 | 14:55
Заполярные морпехи НАТО - звучит круто,
Вспомнились войска Паулюса почему-то..
kokapu 15 октября 2018 | 14:55
Один раз уже допровоцировали в Сирии. Хотя нет, даже не один...
alex_sionist 15 октября 2018 | 14:57
Питерская подворотня проникла в армию . Теперь каждый лейтенант базарит по фене как главнокомандующий.
milenacotliar 15 октября 2018 | 14:58
Лётчики подчиняются приказам. Они в таких ситуациях самы высоту не выбирают. А центр колониальных приказчиков у нас находится в инквизиционно-гебешном органе под названием Совбез. Вот к нему и надо предъявлять претензии. Новости из притании надо сервировать с комментариями, подчёркивающими компетентность сотрудников данного медиа. Если эти сотрудники конечно профессионалы а не хрен знает что за г-но какое-нибудь.
andreyoo 15 октября 2018 | 14:59
ссылаясь на высокопоставленного голландского генерала
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Блин! Голландский генерал приехал на лыжах покататься в тиши полярного круга, а тут русские летают.
Да и вообще ... "Тяжело в учении легко в бою!" Тем более что до учений еще больше недели.
sasass 15 октября 2018 | 15:02
Наши на ближний контакт идут , чтобы рукопожатная связь была...))
vasyakirin 15 октября 2018 | 15:03
интересно, одного выстрела испуганного америкоса, зажигательным зарядом по низколетящей цели достаточно?
kosmicheskiy_svin 15 октября 2018 | 15:06
Пусть провоцируют: под Дейр-эз-Зором уже америкосов попровоцировали - и домой в виде фарша поехали
tag188 15 октября 2018 | 15:10
при этом самолеты пролетают так низко, что можно говорить о провокации.
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Где-то в тех водах уже покоятся останки Ту-95, еще одного любителя "низких проходов" над кораблями злобного НАТО -- летчика Плиева.
Похоже нынешнему поколению летунов его лавры покоя не дают.
tag188 15 октября 2018 | 15:28
tag188: Теперь расскажите все это родственникам летчика Плиева. Ему самому не сможете, после того, как он в 1968 году таким способом уже проверил принадлежность "Эссекса".
tprfrund001 15 октября 2018 | 15:11
> они все ближе подходят к судам НАТО
Вопрос: Как можно определить государственную принадлежность корабля, не прибегая ни к приборам, ни к справочникам, ни к запросу позывных и флага?
Ответ: Приблизиться к нему на четыре кабельтова. Если драпанёт, значит, НАТОвец или США (кстати, недавно китайцами проверено). Если будет спокойно ждать развития событий - значит, ВМФ РФ.
mosser 15 октября 2018 | 15:12
Давно что-то не сбивали путинских соколов. Гыыы
murad_manapov 15 октября 2018 | 15:22
в сирии тоже приблизился ил 62 к евреям. теперь не приближается.