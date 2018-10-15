Телеграф: Военные РФ пытаются спровоцировать британских морских пехотинцев во время учений НАТО за Полярным кругом

Российские военные пытаются спровоцировать британских и голландских морских пехотинцев во время учений НАТО за Полярным кругом. Как пишет газета Телеграф, ссылаясь на высокопоставленного голландского генерала, российские военные корабли проявляют все больший интерес к учениям альянса, они все ближе подходят к судам НАТО, при этом самолеты пролетают так низко, что можно говорить о провокации.

Крупные военные учения НАТО будут проходить в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.