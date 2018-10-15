Полиция Франции задержала более 20 уроженцев Чечни по подозрению в рэкете. Как пишет газета Фигаро, они брали по 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за право проехать в Париж.

В посольстве России говорят, что проверяют данную информацию.