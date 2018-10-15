Полиция Франции задержала более 20 уроженцев Чечни по подозрению в рэкете
Полиция Франции задержала более 20 уроженцев Чечни по подозрению в рэкете. Как пишет газета Фигаро, они брали по 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за право проехать в Париж.
В посольстве России говорят, что проверяют данную информацию.
Комментарии17
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kamen_12 15 октября 2018 | 14:39
В фонд Ахмата Кадырова налоги брали, всего то...
kompricikos 15 октября 2018 | 14:43
работа у них такая kamen_12:
dataan 15 октября 2018 | 14:54
Молодцы чечены!
alex_sionist 15 октября 2018 | 15:08
dataan: кретин их оттуда выгонят он к тебе придут а менты у вас все в доле и будешь ты платить до смерти
moty_pizda 15 октября 2018 | 14:43
Да как подлые лягушатники посмели поднять руку на чеченских геев покинувших кровавую Россию!
polikarpich 15 октября 2018 | 14:56
moty_pizda: Интересно было бы посмотреть, как ты им лично скажешь про "геев"!
zhrv 15 октября 2018 | 14:47
Это не рэкет... Это платон в экспортном варианте.
arkadiy48 15 октября 2018 | 14:59
zhrv:и там и здесь грабёж.
skull____ 15 октября 2018 | 14:51
"Чеченские геи"?
Сами их к себе тащили, вот и хавайте, не обляпайтесь.
democ 15 октября 2018 | 14:52
И где грозный окрик "академика"? Следом за юношей - банки бросающего, не хочет вернуть заблудших сыновей Чечни?
democ 15 октября 2018 | 14:54
democ: Не нужны они в России, пусть лучше "у Парижу посидят". А так за своих дальнобойщиков возьмутся.
arkadiy48 15 октября 2018 | 15:02
democ: За своих не только чеченцы взялись .....
aleks50 Алексей Клубников 15 октября 2018 | 15:04
Солдаты путинского пехотинца.
ivar1964 15 октября 2018 | 15:05
А Максим Шевченко здесь всех уверяет, что честнее чеченцев никого на свете нет. Никогда чужого не возьмут! Я ему верю. Только ему, а не каким-то лягушатникам.
mamiluk 15 октября 2018 | 15:06
Путинский режим отправил поместных мародёров на большое дело-добыть для общака побольше валюты у простых "лягушатников"...Когда инвестиции не идут в Россию-мы идём к вам...
vladislav 15 октября 2018 | 15:08
А где акадЭмик с ремнем в руках??
olenenok_zed 15 октября 2018 | 15:09
20 русских олененка опять прославились на весь свет )
Россия страна контрастов. )