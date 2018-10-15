В Ингушетии был похищен и избит сотрудник международной организации Amnesty International Олег Козловский
В Ингушетии был похищен и избит сотрудник международной организации Amnesty International Олег Козловский. Как рассказал «Эху» представитель росийского офиса компании Александр Артемьев, его коллега занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне.
Amnesty International обратилась в полицию. Комментариев правоохранительных органов пока нет. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов попросил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и руководителя СК Александра Бастрыкина взять дело Козловского на контроль.
Комментарии4
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babchendrysch 15 октября 2018 | 14:46
Хайли лайкли Амнести интернатиональ - грязная фейковая помойка. С такими надо по жестче.
polikarpich 15 октября 2018 | 14:53
babchendrysch:
Фак ю селф, babchendrysch!
Тебя тоже возьмут на контроль в СК. За соучастие и подстрекательство.
nersesov 15 октября 2018 | 15:02
был похищен и избит ? Откуда информация, что всё произошло именно в такой последовательности ? )
mosser 15 октября 2018 | 15:10
Скоро в России опять воронки будут по ночам приезжать.. путин мразь Сдохни!