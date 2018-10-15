В Ингушетии был похищен и избит сотрудник международной организации Amnesty International Олег Козловский. Как рассказал «Эху» представитель росийского офиса компании Александр Артемьев, его коллега занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне.

Amnesty International обратилась в полицию. Комментариев правоохранительных органов пока нет. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов попросил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и руководителя СК Александра Бастрыкина взять дело Козловского на контроль.