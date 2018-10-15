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14:30, 15 октября 2018

Политик Алексей Навальный утверждает, что ему предъявят новое обвинение по уголовной статье

Речь идет о клевете. Это дело было возбуждено два года назад по  заявлению бывшего следователя Павла Карпова – он обвиняет Навального в том, что он публиковал в своих блогах ссылки на фильм, в  котором, в свою очередь, содержатся обвинения Карпова в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского.

Отметим, что Алексей Навальный накануне вышел на свободу после того, как провел 50 суток под административным арестом.

Комментарии

19

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danko_budka 15 октября 2018 | 14:34

Навальный прав.

polikarpich 15 октября 2018 | 14:40

danko_budka: Базара нет!

danko_budka 15 октября 2018 | 14:45

polikarpich: 100%!

babchendrysch 15 октября 2018 | 14:49

Свободу Сисяну Унитазовичу !

dataan 15 октября 2018 | 14:56

Даешь семнадцатый условный срок Сисяну!!!

lager23 15 октября 2018 | 15:06

dataan: babchendrysch:
Сисян это плешекрыса, зачем вы кремлеботы отказываетесь от своего эпилированного кумира?

forward 15 октября 2018 | 14:39

Если решение принято, то придумают за что посадить...
Или выдумают...

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ivfn 15 октября 2018 | 14:53

forward:
//Или выдумают..//
.Суд признал требования ФСИН законными и обоснованными. В итоге испытательный срок Навального был продлен до 30 декабря 2020 года.Лелик сейчас никто . Его судьбу решает ФСИН.
Что такое испытальный срок? Это дорогу перешел в неположенном месте и тебя могут закрыть. А у него
//Отметим, что Алексей Навальный накануне вышел на свободу после того, как провел 50 суток под административным арестом.//
Сколь веревочка не вейся ,а совъешься ты в петлю

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moty_pizda 15 октября 2018 | 14:48

Что Алёша с Парашкой не попращался перед выходом? Срочно его в кутузку лобызать Парашку! Алёша уже размечтался, что после выхода из путинских казематов побухает на славу, а его как последнего лоха опять потянули на нары поближе к его любови Парашке!!!!)))))

balya 15 октября 2018 | 15:02

moty_pizda: О... Тролли то как раздухарились... Напрасно.

clandestino 15 октября 2018 | 15:07

moty_pizda: dataan: babchendrysch: danko_budka: polikarpich: danko_budka: Неужели за это мявканье платят? Несчастная страна

bukovskiy 15 октября 2018 | 14:51

Украл, выпил, в тюрьму ...романтика (А.Навальный)

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agronom 15 октября 2018 | 14:54

Многих хапуг при власти затронул.

bratec_kot_voskrese 15 октября 2018 | 14:56

Что за бред? Если и подавать иск о клевете, то на авторов фильма.

alexey_x 15 октября 2018 | 14:58

Давно пора посадить вруна

balya 15 октября 2018 | 15:00

Атаки пошли по всем фронтам. Как же им страшно! Задействуют всё что имеется под рукой, всех проверенных воров и подлецов. Пусть задействуют. И этот Карпов, получивший все свои награды за подлость, пусть попробует, Сейчас такую "ответку" получит, что мало не покажется. Накопают на него столько грязи, что вовек не отмоется. Интересно, а как обстоят у него дела с недвижимостью в Лондоне, на кого он её оформил на маму, бабушку или ещё какого-нибудь виолончелиста.

moty_pizda 15 октября 2018 | 15:01

Кандидат в Президенты РФ Навальный категорически опровергнул, что во время учебы в Йельском университете его завербовали в ЦРУ, и в доказательство предъявил справку из ЦРУ, что не является агентом этой серьезной организации.

abu_vgrobu 15 октября 2018 | 15:08

Он уже привык на халяву и казённые харчи жить, нужно с него ещё бабки высчитывать. За сервис!)

sneg1111 15 октября 2018 | 15:24

Посадят в аккурат перед каким ни будь большим митингом. Дабы уберечь Алёшу от ненужных вопросов людей, коих он якобы защищает.

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