Политик Алексей Навальный утверждает, что ему предъявят новое обвинение по уголовной статье
Речь идет о клевете. Это дело было возбуждено два года назад по заявлению бывшего следователя Павла Карпова – он обвиняет Навального в том, что он публиковал в своих блогах ссылки на фильм, в котором, в свою очередь, содержатся обвинения Карпова в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского.
Отметим, что Алексей Навальный накануне вышел на свободу после того, как провел 50 суток под административным арестом.
Комментарии19
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danko_budka 15 октября 2018 | 14:34
Навальный прав.
polikarpich 15 октября 2018 | 14:40
danko_budka: Базара нет!
danko_budka 15 октября 2018 | 14:45
polikarpich: 100%!
babchendrysch 15 октября 2018 | 14:49
Свободу Сисяну Унитазовичу !
dataan 15 октября 2018 | 14:56
Даешь семнадцатый условный срок Сисяну!!!
lager23 15 октября 2018 | 15:06
dataan: babchendrysch:
Сисян это плешекрыса, зачем вы кремлеботы отказываетесь от своего эпилированного кумира?
forward 15 октября 2018 | 14:39
Если решение принято, то придумают за что посадить...
Или выдумают...
ivfn 15 октября 2018 | 14:53
forward:
//Или выдумают..//
.Суд признал требования ФСИН законными и обоснованными. В итоге испытательный срок Навального был продлен до 30 декабря 2020 года.Лелик сейчас никто . Его судьбу решает ФСИН.
Что такое испытальный срок? Это дорогу перешел в неположенном месте и тебя могут закрыть. А у него
//Отметим, что Алексей Навальный накануне вышел на свободу после того, как провел 50 суток под административным арестом.//
Сколь веревочка не вейся ,а совъешься ты в петлю
moty_pizda 15 октября 2018 | 14:48
Что Алёша с Парашкой не попращался перед выходом? Срочно его в кутузку лобызать Парашку! Алёша уже размечтался, что после выхода из путинских казематов побухает на славу, а его как последнего лоха опять потянули на нары поближе к его любови Парашке!!!!)))))
balya 15 октября 2018 | 15:02
moty_pizda: О... Тролли то как раздухарились... Напрасно.
clandestino 15 октября 2018 | 15:07
moty_pizda: dataan: babchendrysch: danko_budka: polikarpich: danko_budka: Неужели за это мявканье платят? Несчастная страна
bukovskiy 15 октября 2018 | 14:51
Украл, выпил, в тюрьму ...романтика (А.Навальный)
agronom 15 октября 2018 | 14:54
Многих хапуг при власти затронул.
bratec_kot_voskrese 15 октября 2018 | 14:56
Что за бред? Если и подавать иск о клевете, то на авторов фильма.
alexey_x 15 октября 2018 | 14:58
Давно пора посадить вруна
balya 15 октября 2018 | 15:00
Атаки пошли по всем фронтам. Как же им страшно! Задействуют всё что имеется под рукой, всех проверенных воров и подлецов. Пусть задействуют. И этот Карпов, получивший все свои награды за подлость, пусть попробует, Сейчас такую "ответку" получит, что мало не покажется. Накопают на него столько грязи, что вовек не отмоется. Интересно, а как обстоят у него дела с недвижимостью в Лондоне, на кого он её оформил на маму, бабушку или ещё какого-нибудь виолончелиста.
moty_pizda 15 октября 2018 | 15:01
Кандидат в Президенты РФ Навальный категорически опровергнул, что во время учебы в Йельском университете его завербовали в ЦРУ, и в доказательство предъявил справку из ЦРУ, что не является агентом этой серьезной организации.
abu_vgrobu 15 октября 2018 | 15:08
Он уже привык на халяву и казённые харчи жить, нужно с него ещё бабки высчитывать. За сервис!)
sneg1111 15 октября 2018 | 15:24
Посадят в аккурат перед каким ни будь большим митингом. Дабы уберечь Алёшу от ненужных вопросов людей, коих он якобы защищает.