Политик Алексей Навальный утверждает, что ему предъявят новое обвинение по уголовной статье

Речь идет о клевете. Это дело было возбуждено два года назад по заявлению бывшего следователя Павла Карпова – он обвиняет Навального в том, что он публиковал в своих блогах ссылки на фильм, в котором, в свою очередь, содержатся обвинения Карпова в причастности к смерти юриста Сергея Магнитского.

Отметим, что Алексей Навальный накануне вышел на свободу после того, как провел 50 суток под административным арестом.