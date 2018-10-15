Южная и Северная Корея обсуждают возможность совместной заявки на проведение Летних Олимпийских Игр 2032 года

Сегодня в Пханмунджоме проходит встреча делегаций двух стран, которые возглавляют министры, отвечающие за интеграцию Северной и Южной Кореи Ри Сон Гвон и Чо Мён Гён. В их задачу входит реализация договоренностей, достигнутых ранее главами государств. Предполагается, что Игры пройдут в Сеуле и Пхеньяне. Эту идею поддержал и Президент МОК Томас Бах. Совместная заявка станет следующим шагом на пути объединения корейского народа через спорт.

На Олимпйиских Играх, которые прошли зимой этого года в южнокорейском Пхенчхане приехала делегация с севера полуострова. Спортсмены КНДР приняли участие в соревнованиях, в том числе в составе объединенных команд. Южную Корею также посетили артисты и чиновники.

Южная Корея дважды принимала Олимпийские Игры. Летние прошли в 1988 в сеуле, а зимние в 2018 году в Пхенчхане.