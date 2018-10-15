Президент США Дональд Трамп заявил, что проявляет жёсткость по отношению к президенту России
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жёсткость по отношению к президенту России. Он не исключил, что Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям.
Отвечая на вопрос, почему он никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путин, Трамп напомнил, что двусторонняя встреча в Хельсинки была «жёсткая и очень хорошая». Переговоры состоялись в середине июля. Беседа президентов продолжалась больше двух часов.
Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году.
Доказательств причастности президента Путина к убийствам и отравлениям не существует. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Общение глав России и США в Хельсинки не выходило за рамки дипломатических норм, добавил Песков.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 15 октября 2018 | 14:16
Для КремлЯ любые доказательства собственных преступлений не существуют.
Один ответ от конченных лжецов и воров "вы всё врете".
Пожалеет еще Кремль, у которого все виноваты в его преступлениях, кроме него, об Обаме.
Трамп пожестче будет.
zemljanka 15 октября 2018 | 14:25
danko1: Весь мир видел и слышал. В Хельсинки.
Чума на оба дома (со мерзкими старикашками).
idshoohov 15 октября 2018 | 14:30
"Доказательств причастности президента Путина к убийствам и отравлениям не существует. "
Доказательств не существует, а сама причастность к преступлениям существует.
danko_budka 15 октября 2018 | 14:26
danko1: у тебя стараяклизма существуют.
stratofighter 15 октября 2018 | 14:18
А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви.
nichirin 15 октября 2018 | 14:30
Жестокость на уровне намеренного неопускания сидушки в туалете.
dmitry35 15 октября 2018 | 14:34
Негоже самодостаточному государству сверять каждый свой шаг, каждое своё действие с мнением и реакцией об этом другого государства, сколь могущественным оно бы не было.