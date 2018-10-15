Президент США Дональд Трамп заявил, что проявляет жёсткость по отношению к президенту России

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что проявляет жёсткость по отношению к президенту России. Он не исключил, что Владимир Путин может быть причастен к убийствам и отравлениям.

Отвечая на вопрос, почему он никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путин, Трамп напомнил, что двусторонняя встреча в Хельсинки была «жёсткая и очень хорошая». Переговоры состоялись в середине июля. Беседа президентов продолжалась больше двух часов.

Трамп добавил, что не только Россия, но и Китай вмешивался в американские выборы в 2016 году.

Доказательств причастности президента Путина к убийствам и отравлениям не существует. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Общение глав России и США в Хельсинки не выходило за рамки дипломатических норм, добавил Песков.