Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкционный режим для борьбы с использованием и распространением химоружия
Совет ЕС по иностранным делам утвердил новый санкционный режим для борьбы с использованием и распространением химического оружия.
Отныне Евросоюз будет вводить санкции против организаций и лиц независимо от их национальности и места, где они находятся.
Комментарии3
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skull____ 15 октября 2018 | 14:35
Введите санкции против мелкобриташек.
Они двух россиян чуть не угробили и свою бомжиху отравили.
Плюс " белые каски" , постоянно устраивающие проаокации у них столуются в том числе.
opiatnovyi63 15 октября 2018 | 14:49
skull____: Первый Бесспорный Кандидат на санкции это наш Скромный Вождь!
ostapba 15 октября 2018 | 15:15
Россия тоже придумает им ответку..
Яблоки будет давить хоть в Оймяконе.
Чтоб Воронеж не расслаблялся даже.