Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность американских санкций. Он собирается подавать в суд. Работает юридическая команда, которая будет добиваться отмены санкций в том порядке, который установлен самим Минфином США, сказал «Интерфаксу» представитель «Реновы» Андрей Шторх.