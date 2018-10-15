Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность американских санкций
Совладелец «Реновы» Виктор Вексельберг намерен доказать неправомерность американских санкций. Он собирается подавать в суд. Работает юридическая команда, которая будет добиваться отмены санкций в том порядке, который установлен самим Минфином США, сказал «Интерфаксу» представитель «Реновы» Андрей Шторх.
Комментарии5
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chapter_2 15 октября 2018 | 14:23
Не стоит рыпаться. Совладельцу «Реновы» В.Вексельбергу не удастся доказать неправомерность американских санкций.
polsan 15 октября 2018 | 14:27
chapter_2: Это смотря в каком суде! ))
Как говорится есть суд, а есть Басманный суд!))
opiatnovyi63 15 октября 2018 | 14:46
polsan: Этот с яйцами что-ли?
post_v 15 октября 2018 | 14:27
а как насчет законности восхода и захода солнца?
ulagai 15 октября 2018 | 15:18
Если бы была дискуссия,я бы доказала Петру Александровичу!Виноват,Вы сейчас намерены её открыть? М.А. Булгаков.