Родственники бывшего губернатора Петербурга Полтавченко строят медицинское производство за полтора миллиарда рублей

Родственники бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко строят медицинское производство за полтора миллиарда рублей. Оно появится в промзоне Новоорловская на севере города.



Стройка вблизи Шуваловского карьера и Парашютной улицы должна начаться в следующем году. Завод по производству медицинских диализаторов появится на площади более чем в один гектар. Компанией, которая занимается этим проектом, руководит семья Николая и Марии Кузнецовых. Женщина — сводная сестра жены Алексея Полтавченко — предпринимателя и сына бывшего губернатора Петербурга. Как предполагают авторы издания «Новый проспект», именно Полтавченко-младший мог вложиться в строительство завода.

Ранее появлялась информация, что он инвестировал два миллиарда рублей в индустриального парка в Буграх. Алексей Полтавченко неоднократно заявлял, что он строит и развивает бизнес без помощи отца.



Георгий Полтавченко в начале октября покинул должность губернатора Санкт-Петербурга. Владимир Путин предложил ему возглавить объединенную судостроительную корпорацию.