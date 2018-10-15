Родственники бывшего губернатора Петербурга Полтавченко строят медицинское производство за полтора миллиарда рублей
Родственники бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко строят медицинское производство за полтора миллиарда рублей. Оно появится в промзоне Новоорловская на севере города.
Стройка вблизи Шуваловского карьера и Парашютной улицы должна начаться в следующем году. Завод по производству медицинских диализаторов появится на площади более чем в один гектар. Компанией, которая занимается этим проектом, руководит семья Николая и Марии Кузнецовых. Женщина — сводная сестра жены Алексея Полтавченко — предпринимателя и сына бывшего губернатора Петербурга. Как предполагают авторы издания «Новый проспект», именно Полтавченко-младший мог вложиться в строительство завода.
Ранее появлялась информация, что он инвестировал два миллиарда рублей в индустриального парка в Буграх. Алексей Полтавченко неоднократно заявлял, что он строит и развивает бизнес без помощи отца.
Георгий Полтавченко в начале октября покинул должность губернатора Санкт-Петербурга. Владимир Путин предложил ему возглавить объединенную судостроительную корпорацию.
Комментарии4
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polsan 15 октября 2018 | 14:18
Алексей Полтавченко неоднократно заявлял, что он строит и развивает бизнес без помощи отца.
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Свежо предание, да верится с трудом! )
speculyant 15 октября 2018 | 14:31
А матвиенкин без мамы тоже развивался
cromwel 15 октября 2018 | 14:32
Конечно же это наговоры. Полтавченко так же чист и свят как и его покровитель Путин.
apels 15 октября 2018 | 15:03
Какие талантливые предприниматели из детей, родственников, жен и любовниц чиновников получаются! Причем чем выше чиновник тем талантливее. Чудеса! :)