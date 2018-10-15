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14:00, 15 октября 2018

Полковника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Полковника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает газета «Коммерсантъ». Ещё полгода назад офицер руководил контрольно-инспекционным департаментов Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Потерпевшим по делу стал коммерческий директор сети часовых ломбардов. Все фигуранты дела задержаны.

Горбатов после ареста был уволен из Управления президента, но до сих пор числится в ФСБ, пишет газета.

Комментарии

9

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skanon 15 октября 2018 | 14:16

Теперь, если он человек чести, то должен застрелиться.
(Хотя, о какой чести может идти речь у сотрудника спецорганов!)

ansh 15 октября 2018 | 14:22

skanon: У мошенников по определению нет чести.

cromwel 15 октября 2018 | 14:27

skanon: или вызвать обвинителей на дуэль.

ansh 15 октября 2018 | 14:19

Других полковников вождь не держит. Один Захарченко чего стоит...

polikarpich 15 октября 2018 | 14:31

ansh:
Любопытно было бы узнать, чем вообще занамается этот "контрольно-инспекционный департамент Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан".
Хоть какой-нибудь пример их деяний есть, интересно?

alex_sionist 15 октября 2018 | 14:46

polikarpich: Не всем ГБшным детям есть места в банках и Роскосмосе вот их и трудоустраивают на передержку в управление президента

ansh 15 октября 2018 | 14:53

polikarpich: Очередная путинская синекура.

forward 15 октября 2018 | 14:42

Да много у нас еще полковников и подполковников КГБ, пардон ФСБ. На все должности хватит...

murad_manapov 15 октября 2018 | 15:24

полковник задание родины выполнял. какие проблемы? наградить!

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