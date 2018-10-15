В Ингушетии был похищен сотрудник международной правозащитной организации Amnesty International

Олега Козловского избили и угрожали расправой из-за того, что он занимался мониторингом массовых протестов.

Олег Козловский сейчас находится за пределами России вместе со своей семьей. Исследователь Amnesty International и сама международная правозащитная организация только сегодня рассказали об инциденте, которые произошел 6 октября, на следующий день после того, как Олег Козловский прибыл в столицу Ингушетии, чтобы наблюдать за массовыми протестами в Магасе против передачи части земель Чечне. О стихийной акции Козловский рассказывал, в том числе и в интервью «Эху» Москвы.

Вечером 6 октября его выманили из гостиницы под предлогом встречи с организаторами протестов и посадили в машину. Олег Козловский написал в «Фейсбуке», что его отвезли за пределы города, где его раздели, сняли на фото и видео, угрожали все это опубликовать, изнасиловать и передать кадыровцам. Его били и сломали ребро, дважды приставляли пистолет к голове и говорили, что убьют. Двое похитителей представились сотрудниками центра «Э» по борьбе с экстремизмом и потребовали, чтобы Козловский стал их информатором, но он отказался. Ему угрожали также убить жену и детей, если он расскажет о произошедшем. Правозащитник был вынужден сказать, что будет молчать, тогда его отвезли в аэропорт Северной Осетии и сказали, чтобы он больше никогда не возвращался и не писал об Ингушетии.

Олег Козловский сообщил, что на прошлой неделе написал заявление в СК, а также встретился с главой президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым. До сих пор никакой реакции от СК и СПЧ нет.