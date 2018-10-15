МВД возбудило против Алексея Навального новое уголовное дело. Об этом сам политик сообщил в своем видеоблоге на Ютьюбе.

По словам Навального, это связано с уголовным делом о клевете, которое на него завели в мае 2016 года. Заявление написал Павел Карпов, бывший сотрудник МВД, который проходит по делу Магнитского.

Навальный только вчера вышел на свободу после 50 суток административного ареста по обвинениям в нарушениях на уличных акциях.