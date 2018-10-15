МВД возбудило против Алексея Навального новое уголовное дело
МВД возбудило против Алексея Навального новое уголовное дело. Об этом сам политик сообщил в своем видеоблоге на Ютьюбе.
По словам Навального, это связано с уголовным делом о клевете, которое на него завели в мае 2016 года. Заявление написал Павел Карпов, бывший сотрудник МВД, который проходит по делу Магнитского.
Навальный только вчера вышел на свободу после 50 суток административного ареста по обвинениям в нарушениях на уличных акциях.
Комментарии31
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johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 14:12
... то, что власть будет шить разные Уголовки это Совершенно Понятно ... УВЕРЕН - что это не поможет "снизить накал противостояния власти" ...
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 14:13
johnbmw: скорее даже НАОБОРОТ ... помню как по дороге из Кирова (с вынесения приговора Лёше) мы следили за событиями в Москве на Манежке по и-нету ...
noxepy_88 15 октября 2018 | 14:14
johnbmw: На рекорд пошёл, поросёночек?
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 14:15
noxepy_88: БРЕДИТЬ изволите?????
danko_budka 15 октября 2018 | 14:32
noxepy_88: у головкИ БЕНЕФИС ???? !!!!!
luger_max_otto 15 октября 2018 | 14:16
А по факту еще и сильно поддерживает имидж Навального как борца с госворовством, которого государство преследует... как умеет.
astet 15 октября 2018 | 14:18
luger_max_otto: ну, какое такое МВД???
Не смешите мои пятки!
Путин "в ручном режиме"
завёл очередную уголовку на Навального!
sagen 15 октября 2018 | 14:57
astet: Из Путина уже совсем песок посыпался. Уровень преследования своих политических противников ниже плинтуса. В СССР в таких случаях подходили к диссиденту, избивали его и потом сажали за хулиганство, мол это он напал на мирных граждан. Подлость, но какая-то мужская. Тут совсем все по-бабьи делается.
bukovskiy 15 октября 2018 | 14:36
johnbmw: украл, выпил, в тюрьму романтик Навльного для навальнят
edyatel 15 октября 2018 | 14:57
johnbmw: Где вы увидели накал? Замучились двери в камере открывать и закрывать.
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 14:12
Желает власть обострить ситуацию на площадке противостояния с Думающей частью общества??? Ну что же - ВЕЛКОМ!!!
jblack2 15 октября 2018 | 14:16
johnbmw: Вы думающей частью общества называние оболтусов, прогуливающих уроки и ещё не достигших избирательного возраста?
johnbmw Евгений Большаков 15 октября 2018 | 14:19
jblack2: много таких знаете????
jblack2 15 октября 2018 | 14:26
johnbmw: вы много таких знаете?
---------
Я видел обзоры с митингов этой публики, в т.ч. и Дождя - жалкое и страшное зрелище...
edyatel 15 октября 2018 | 14:59
johnbmw: Самое лучшее место думать это тюрьма и туалет
pedrobutylkovich 15 октября 2018 | 14:13
Ду уж! Нехило овальный накосячил!
chapter_2 15 октября 2018 | 14:13
На свете нет ничего поганее, чем самодержавие.
democ 15 октября 2018 | 14:17
Воры от власти пытаются запугать Навального. Как говорится, не мытьём, так катаньем. Сейчас они добиваются того, чтобы Алексей покинул Россию, а за ним и добить ФБК.
w49 15 октября 2018 | 14:21
ещё минус 10% рейтинга, как минимум...
platonnekafrin 15 октября 2018 | 14:21
"Наша служба и опасна, и трудна,
И на первый взгляд как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
с нами жить не хочет..., то всегда найдется милиционер карпов!
sam2018 15 октября 2018 | 14:23
То, что "расследовал" Навальный не имеет ни какого отношения к фактам, о чем было опубликовано в ряде СМИ еще в 2016 г.
Так что за клевету надо отвечать!
pedrobutylkovich 15 октября 2018 | 14:29
sam2018: Не сомневайтесь - лёша за всё, что накосячил, ответит!
polikarpich 15 октября 2018 | 14:38
pedrobutylkovich: То есть, кто-то ворует, казнокрадствует, грабит страну, спускает её в унитаз, а отвечать за всё должен Лёша? Однако!
pedrobutylkovich 15 октября 2018 | 14:41
polikarpich: отвечать за всё должен Лёша?
_______________________________
Ну почему же за ВСЁ? Только за то что сделал он сам...
polsan 15 октября 2018 | 14:33
sam2018: а троллей за клевету надо сажать или нет?! ))
polikarpich 15 октября 2018 | 14:35
sam2018: Настамнебыло... Этонемы... Вынасебяпосмотрите... Вывсёврёте...
Это было опубликовано?
ivfn 15 октября 2018 | 15:07
sam2018:
Это Лелик говорит
//Об этом сам политик сообщил в своем видеоблоге на Ютьюбе.//
У него уже истерика началась
.Суд признал требования ФСИН законными и обоснованными. В итоге испытательный срок Навального был продлен до 30 декабря 2020 года.Лелик сейчас никто . Его судьбу решает ФСИН.
Что такое испытальный срок? Это дорогу перешел в неположенном месте и тебя могут закрыть. А у него
//Отметим, что Алексей Навальный накануне вышел на свободу после того, как провел 50 суток под административным арестом.//
Сколь веревочка не вейся ,а совъешься ты в петлю
ramen 15 октября 2018 | 14:33
Опогоненные придурки уже не знают, как извратиться.
ft18 15 октября 2018 | 14:38
Навальным совершено потрясающее по масштабам, выдающееся по преступному замыслу, беспрецедентное по степени общественной опасности, ужасающее своей сущностью, страшнейшее преступление! Клевета! И на кого - на фигуранта "Списка Магнитского"! Расследование этого Преступления Века безусловно войдет в анналы мировой криминалистики!
ivfn 15 октября 2018 | 15:09
ft18:
//Об этом сам политик сообщил в своем видеоблоге на Ютьюбе.//
У него уже истерика началась
.Суд признал требования ФСИН законными и обоснованными. В итоге испытательный срок Навального был продлен до 30 декабря 2020 года.Лелик сейчас никто . Его судьбу решает ФСИН.
Что такое испытальный срок? Это дорогу перешел в неположенном месте и тебя могут закрыть. А у него
//Отметим, что Алексей Навальный накануне вышел на свободу после того, как провел 50 суток под административным арестом.//
Сколь веревочка не вейся ,а совъешься ты в петлю
sklar39 15 октября 2018 | 14:48
Навальный мне напоминает ветеринара, который, жалея собаку, отрезал ей хвост по частям. Отстань уже, Алексей от власть предержащих. Не мешай путинцам уничтожать остатки Российской Империи. А население уже готово к переменам. Вон чеченцы с ингушами заранее уже решают проблемы с границами.