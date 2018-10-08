Выборы главы Хакасии снова переносятся

Один из кандидатов, представитель «Партии роста», Александр Мяхар, отказался от борьбы. Во втором туре будет участвовать кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Единственный соперник победителя первого тура Коновалова объяснил решение снять свою кандидатуру с выборов «накалом страстей» в ходе кампании. По словам Александра Мяхара, резонанс должен поутихнуть и только после этого избиратели смогут принять взвешенное решение. В связи с этим кандидат от «Партии роста» призвал сняться с выборов и своего конкурента.

Избирком Хакасии рассмотрит заявление о снятии Мяхара с выборов завтра, передает ТАСС.

9 сентября Коновалов победил в первом туре выборов с результатом примерно в 45 процентов голосов. Позднее его главный соперник, действующий глава региона Виктор Зимин объявил о снятии с выборов «по состоянию здоровья». Вслед за ним от борьбы отказались и другие кандидаты. Из-за этого второй тур выборов несколько раз переносили.

Второй тур выборов главы Хакасии должен состояться 11 ноября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко.

«С учетом сроков, предусмотренных законодательством, 11 ноября будет определено датой проведения повторного голосования. Точное число утвердит завтра местный избирком», — сказал он.

Шевченко напомнил, что ранее кандидат от «Партии Роста» Александр Мяхар написал заявление об отказе участвовать в выборах, и во вторник избирком Хакасии также должен рассмотреть этот вопрос на заседании. «Планируется, что будет принято решение об аннулировании регистрации», — уточнил он.

Шевченко добавил, что закон допускает голосование по одной кандидатуре. Единственным претендентом на пост главы Хакасии является коммунист Валентин Коновалов. При этом у избирателей будет возможность высказаться как «за», так и «против».

По словам представителя ЦИК, избранным считается кандидат, если он получит по итогам 50% плюс 1 голос от пришедших на голосование. Явка на повторном голосовании не регламентируется.

Кандидат в главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов не намерен отказываться от участия в выборах. Об этом «Эху» сообщил пресс-секретарь главы партии Александр Ющенко.

В Центризбиркоме сообщили, что второй тур выборов главы региона должен быть назначен на 11 ноября с включением в бюллетени Коновалова как единственного кандидата.

Самое главное, чтобы голосование в Хакасии было справедливым и законным. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Центризбиркоме завтра утвердят точную дату выборов. Предположительно, голосование с одним кандидатом проведут 11 ноября.