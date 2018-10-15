Британский премьер Тереза Мей поздравила принца Гарри и Меган Маркл с ожиданием первенца
Британский премьер Тереза Мей поздравила принца Гарри и Меган Маркл с ожиданием первенца. Свое сообщение глава правительства разместила в Твиттере.
Ранее о беременности Маркл сообщил Кенсингтонский дворец. В канцелярии принца подчеркнули, что Гарри и Меган благодарны за поддержку, которую им оказывали люди во всем мире во время их свадьбы в мае и рады возможности поделиться счастливой новостью.
Роды планируются весной.
Комментарии6
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skull____ 15 октября 2018 | 13:45
Как поздравила то? Своим знаменитым танцем ипанутого робота?)
newl 15 октября 2018 | 13:51
Самые лучшие пожелания этой прекрасной паре!
ostapba 15 октября 2018 | 13:52
А на России опять порочное вековое зачатие наследника??
Из табакерки даже??
jblack2 15 октября 2018 | 13:53
В автобусе.
- Молодой человек, вы не уступила место беременной даме?
- Да, пожалуйста садитесь! А какой у вас срок?
- Думаю минут 45, я так устала!..
ostapba 15 октября 2018 | 13:56
jblack2: ?????? На России власти в троллейбусах наследников не ищут..
Да и дамы тоже.
Даже.
jblack2 15 октября 2018 | 13:55
В автобусе.
- Молодой человек, вы не уступите место беременной даме?
- Да, пожалуйста садитесь! А какой у вас срок?
- Думаю минут 45, я так устала!..