Британский премьер Тереза Мей поздравила принца Гарри и Меган Маркл с ожиданием первенца. Свое сообщение глава правительства разместила в Твиттере.

Ранее о беременности Маркл сообщил Кенсингтонский дворец. В канцелярии принца подчеркнули, что Гарри и Меган благодарны за поддержку, которую им оказывали люди во всем мире во время их свадьбы в мае и рады возможности поделиться счастливой новостью.

Роды планируются весной.