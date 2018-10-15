Лукашенко: Нынешние проблемы в православии во многом связаны с деятельностью политиков
Нынешние проблемы в православии во многом связаны с деятельностью политиков, заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Минск будет делать все, чтобы сохранить единство Православной церкви.
Священный синод Русской православной церкви проводит выездное заседание в столице Белоруссии, в ходе которого обсуждается решение Константинопольского патриархата продолжить предоставление автокефалии Украинской православной церкви.
Комментарии16
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condor00 15 октября 2018 | 13:37
Не во многом, а всем теснейшим образом связаны с политикой!
vvs7651 15 октября 2018 | 13:37
Отрабатывает 680 млн. долл, предоставленных ему РФ после встречи с Путиным
ostapba 15 октября 2018 | 13:40
А куда Лукашенке деваться??
На России уже есть Бог Отец с кооперативом.. и Бог святага Духа с часами.
Остается роль Бога Сына на побегушках.
Даже.
post_v 15 октября 2018 | 13:38
то есть Лукашенко и Беларусь будут делать все для сохранения единства Православной церкви, но не РПЦ ?
parasuk_ 15 октября 2018 | 13:46
post_v: или для Лукашенко православная церковь = рпц. Так тоже бывает ;)
parasuk_ 15 октября 2018 | 13:42
Тонкое наблюдение :) Ради единства православной церкви Лукашенко перекроет поставки нефтепродуктов на порашкину орду.
platonnekafrin 15 октября 2018 | 13:42
Когда же сам Бог догадается, что политики - беда религии. Он что, глупее Лукашенко?!
ostapba 15 октября 2018 | 13:46
platonnekafrin: ветхая плащаница Ииуса Христа цену имеет неизмеримо большую, чем все хитоны храма спасителя вместе с бронированными кадиллаками.
Да и Вселенский Патриарх ближе к Богу, чем вся его паства с самозванными замашками без воли божей.
Даже..
condor00 15 октября 2018 | 13:56
platonnekafrin: У Бога нет других рук, кроме твоих... Твори!
citizeneco 15 октября 2018 | 13:50
Впрочем, каких политиков, он не уточнил, ему же с ними работать, а у некоторых ещё и просить газ и нефть в долг.
kasperyan 15 октября 2018 | 13:53
Проблемы православия в том, что от православия только политика и осталась. В бога высшее церковное руководство само давно не верит.
aleks50 Алексей Клубников 15 октября 2018 | 13:55
Этож все разбегутся и что тогда делать бедному гундяеву? Бог его что то не поддерживает, а Филарету способствует. Может Кирюше пора в бога поверить, а то всё путин, да путин.
perestarok 15 октября 2018 | 14:05
aleks50: "Этож все разбегутся и что тогда делать бедному гундяеву? Бог его что то не поддерживает, а Филарету способствует. "
У Вас бог и украинские нацики в одном лице?
ivar1964 15 октября 2018 | 13:56
Хочу напомнить б/у историку Лукашенко, что один "борец" за права православных (Георгий Конисский) в свое время уже подставил свою страну под сапог Империи. И Кремль не отказался бы от подобного подарка. Нужна ли Лукашенко такая сомнительная слава?
alex_sionist 15 октября 2018 | 14:00
Лукашенко и тут оказался в нужном месте в нужное время . Сейчас начнет доить баранов уже с трех сторон а говорили батька дурачек . Царь Ваш тот действительно оказался не очень умным а вот батька будет и царя доить и попов и западные демократии.
perestarok 15 октября 2018 | 14:03
"Лукашенко: Нынешние проблемы в православии во многом связаны с деятельностью политиков"
Да не с деятельностью политиков, а с мракобесной сущностью населения.