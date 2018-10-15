"Лукашенко: Нынешние проблемы в православии во многом связаны с деятельностью политиков"

Нынешние проблемы в православии во многом связаны с деятельностью политиков, заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Минск будет делать все, чтобы сохранить единство Православной церкви.

Священный синод Русской православной церкви проводит выездное заседание в столице Белоруссии, в ходе которого обсуждается решение Константинопольского патриархата продолжить предоставление автокефалии Украинской православной церкви.