Трамп: Вмешательство Китая во внутренние дела США опаснее, чем России

Вмешательство Китая во внутренние дела США опаснее, чем России. Об этом сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу СВS. При этом он заверил, что проявляет жесткость при контактах с Владимиром Путиным. Трамп не исключил причастности российского президента к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Доказательств причастности президента Путина к убийствам и отравлениям не существует. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Общение глав России и США в Хельсинки не выходило за рамки дипломатических норм, добавил Песков.

Ранее Трамп сказал, что был жёстким в диалоге с Путиным. Он также не исключил, что российский президент ответственен за убийства и отравления людей.