Трамп: Вмешательство Китая во внутренние дела США опаснее, чем России
Вмешательство Китая во внутренние дела США опаснее, чем России. Об этом сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу СВS. При этом он заверил, что проявляет жесткость при контактах с Владимиром Путиным. Трамп не исключил причастности российского президента к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.
Доказательств причастности президента Путина к убийствам и отравлениям не существует. Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Общение глав России и США в Хельсинки не выходило за рамки дипломатических норм, добавил Песков.
Ранее Трамп сказал, что был жёстким в диалоге с Путиным. Он также не исключил, что российский президент ответственен за убийства и отравления людей.
Комментарии2
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andreyoo 15 октября 2018 | 13:45
Бедная-бедная Америка. Кто уже только скоро не начнет вмешиваться в их дела. А это непривычно. Оттого больнее.
skull____ 15 октября 2018 | 13:47
Да уж...
Русские пиндосов поимели...
Теперь китайцы.
Кто следующий? Индия? Вьетнам? Ангола?