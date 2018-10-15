Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев получил четыре года колонии общего режима.
Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев получил четыре года колонии общего режима. Так решил суд дагестанской столицы.
Мусаева признали виновным в превышении полномочий. Бывший чиновник согласился с обвинением — земельные участки, которые он незаконно выделил в свое время, возвращены в собственность города.
Комментарии2
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dominator13 15 октября 2018 | 13:59
РЖУНЕМОГУ!
КЛОУНЫ!
sapiens17 15 октября 2018 | 14:00
"Мусаев обвинялся в незаконном выделении пяти земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров в 2016-2017 годах. Ущерб от его действий оценен в 48 миллионов рублей. Он признал вину."
Мэр Махачкалы, 48 млн - смешно. Не его масштаб.
Договорились на минимум. Через полгода выйдет по УДО с учётом СИЗО.