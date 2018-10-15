В Ингушетии был похищен и избит сотрудник международной организации Amnesty International Олег Козловский
В Ингушетии был похищен и избит сотрудник международной организации Amnesty International Олег Козловский, который занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне.
Как утверждает пресс-служба организации, неизвестный заманил активиста в свой автомобиль под предлогом организации встречи с протестующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, избили, угрожали убийством ему и его близким. Затем Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили возле аэропорта.
Amnesty International обратилась в связи с этим в силовые структуры.
Комментарии2
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gvs 15 октября 2018 | 13:33
С детства учат ведь: не садись в автомобиль к незнакомому дяде! ))))
luger_max_otto 15 октября 2018 | 13:48
Похищения, избиения, угрозы, а то и убийства- обычная практика путинского режима.