Песков: Выборы в Хакасии должны проходить в правовом русле
Выборы главы Хакасии должны проходить в правовом русле. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».
«Хакасии, как и всем регионам России, нужны прозрачные, справедливые и честные выборы. И избирателем Хакасии нужна возможность высказаться «за» или «против» того или иного кандидата. Поэтому очень важно, чтобы все проходило в правовом русле», — сказал он.
Песков добавил, что «сейчас этим занимается избирком».
Комментарии1
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zapadnay 15 октября 2018 | 13:15
Должны-то, должны, но сам Песков верит в то, что говорит? Или у него уже стёрлись все различия, как должно быть и как бывает?