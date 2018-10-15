Песков: Выборы в Хакасии должны проходить в правовом русле

Выборы главы Хакасии должны проходить в правовом русле. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Хакасии, как и всем регионам России, нужны прозрачные, справедливые и честные выборы. И избирателем Хакасии нужна возможность высказаться «за» или «против» того или иного кандидата. Поэтому очень важно, чтобы все проходило в правовом русле», — сказал он.

Песков добавил, что «сейчас этим занимается избирком».