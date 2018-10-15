Песков пожелал Венедиктову скорейшего выздоровления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами пожелал главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову скорейшего выздоровления.
«Пользуясь случаем, я хочу пожелать скорейшего выздоровления Алексею Алексеевичу», — сказал он.
13 октября Венедиктов был экстренно госпитализирован с болью в почке и прооперирован в одной из столичных клиник.
Комментарии6
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gvs 15 октября 2018 | 13:19
Доктора Мишкина в больницу к ААВ не отправил? ))))
luger_max_otto 15 октября 2018 | 13:22
Да, организовать охрану Алексей Алексеевичу после таких пожеланий стоит.
polsan 15 октября 2018 | 13:57
luger_max_otto: у ААВ есть охрана. )
sergo_25_26 15 октября 2018 | 13:42
Кремль всегда говорит от чистого сердца.
apontiy 15 октября 2018 | 13:56
sergo_25_26: "Да что б Вы, уважаемый Алексей Алексеич, до новой пенсии дожили!"
vvs7651 15 октября 2018 | 13:46
Свояк свояка видит издалека. И желает ему всего наилучшего...