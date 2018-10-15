Песков пожелал Венедиктову скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами пожелал главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову скорейшего выздоровления.

«Пользуясь случаем, я хочу пожелать скорейшего выздоровления Алексею Алексеевичу», — сказал он.

13 октября Венедиктов был экстренно госпитализирован с болью в почке и прооперирован в одной из столичных клиник.