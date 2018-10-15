Презентация книги «Протокол президента Российской Федерации» пройдет в Доме приёмов МИДа
Презентация книги «Протокол президента Российской Федерации» пройдет в Доме приёмов МИДа.
Книга-альбом подготовлена к печати содружеством Управления протокола президента России и научного издательства «Большая российская энциклопедия».
Комментарии5
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tag188 15 октября 2018 | 13:07
За чей счет финансируется издание этой макулатуры, стесняюсь спросить?
polikarpich 15 октября 2018 | 13:10
tag188: На него уже и протокол составили? :-)
Давно пора, фулюган ещё тот!
vinnedi 15 октября 2018 | 13:26
tag188: +100500!!!
gregor 15 октября 2018 | 13:09
Презентация книги «Протокол президента Российской Федерации» пройдет в Доме приёмов МИДа
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Все должны будут купить , как " Малую Землю " Брежнева .
Кто не купит ,тому путёвки не дадут и отпуск зимой .
vladimirgornitsky 15 октября 2018 | 13:32
Протокол допроса? Неужели?
А когда суд и приговор?