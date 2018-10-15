Новым президентом Российского футбольного союза может стать председатель совета директоров Зенита Александр Дюков
Виталий Мутко приостановил свое президентство по требованию Международной федерации футбола, чтобы не ставить под угрозу проведение чемпионата мира. Обязанности главы РФС в настоящее время исполняет Александр Алаев, но поскольку Мутко не подал в отставку, выборы не назначаются. Портал Чемпионат.ком сообщает, что новым президентом станет топ менеджер Газпромнефти и председатель совета директоров Зенита Александр Дюков. Питерский клуб исправно поставляет руководящие кадры для Российского футбольного союза. Виталий Мутко и сам начинал карьеру в футболе с Зенита, а после него из Петербурга в Москву переехал Сергей Фурсенко. Чемпионат.ком сообщает, что кандидатура Дюкова уже согласована с помощником Президента России Игорем Левитиным.
В ближайшее время состоится заседание Исполкома РФС, на котором и будет выдвинута кандидатура Дюкова.
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