Книгоиздатели потребовали оштрафовать «Яндекс» за ссылки на пиратские сайты. Это первая известная жалоба в рамках антипиратского закона, вступившего в силу в конце сентября.

Претензии Ассоциации по защите авторских прав в интернете заключаются в том, что сервис вместе с «зеркалами» заблокированных сайтов выдает ссылки на оригинальные ресурсы. В качестве доказательства приложены скриншоты со ссылками на RuTracker и «Либрусек». Доступ к ним был ограничен в 2016 году по жалобе крупнейшей российской издательской группы «Эксмо-АСТ».

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Ассоциации Максима Рябыко. Впрочем, он отметил, что Роскомнадзор может и не согласиться с претензиями издателей. Дело в том, что ссылки на ресурсы с пиратским контентом отображаются не в основной выдаче, а предлагаются рекомендательным алгоритмом «Яндекса», который был запущен этим летом. Он выдает прямые ссылки, если открываются подряд несколько «зеркал» заблокированных сайтов. Т.е. система понимает, что пользователь не нашел, что ему нужно. Поэтому Роскомнадзор может решить, что формально пиратские сайты не индексируются.

Напомню, это уже не первый конфликт «Яндекса» с правообладателями. В августе ряд телеканалов «Газпром-медиа» подал в суд на поисковик за выдачу пиратских ресурсов с контентом медиахолдинга. Сервис ограничил доступ к этим ссылкам.