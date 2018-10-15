Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке единой Православной церкви
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке единой Православной церкви. Об этом он сказал на встрече с членами Священного синода РПЦ и Синода Белорусской православной церкви в Минске. Как ожидается, на заседании будет дана оценка решениям Константинопольского патриархата по Украине.
Лукашенко уверен, что нынешние проблемы в православии во многом связаны с деятельностью политиков.
Комментарии19
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mmm_333 15 октября 2018 | 13:09
Ну как и было ясно. Денег опять заслали и сказал как надо. Денег не будет, говорить будет другое.
polikarpich 15 октября 2018 | 13:13
mmm_333: А он-то тут при чём и какое отношение имеет к церковным делам?
cromwel 15 октября 2018 | 13:16
polikarpich: да никакое не имеет отношение. Просто больше никто не поддерживает. Если только за деньги
vinnedi 15 октября 2018 | 13:19
polikarpich: Ну как- типа как и в России церковь отделена от государства, а по факту диаметрально наоборот!!!
zztop1960 15 октября 2018 | 13:22
polikarpich: Священный Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.Белорусская церковь переходит в ведение Украинской православной церкви и Константинополя
parasuk_ 15 октября 2018 | 13:34
zztop1960: С чего это вдруг? Минская митрополия существует отдельно от киевской :)
ansata 15 октября 2018 | 13:20
mmm_333: На кону кредит в 650 мильонов дедолларизированных долларов.
mosal 15 октября 2018 | 13:11
Мудр, мудрее своего коллеги. Единая мировая православная церковь.куда логичнее.
zibex 15 октября 2018 | 13:13
Ничего он такого не говорил. Сказал что не хочет расколов. Скорее всего имел ввиду раскольников из Сталинской псевдоцеркви РПЦ МП, которые хотят отколоться от Вселенского патриархата.
kalkush 15 октября 2018 | 13:13
Православная церковь в России, Украине и Беларуси давно стали государственными придатками. О каком единстве можно говорить? Что сделала церковь для единства народов? Ноль!
mosal 15 октября 2018 | 13:21
kalkush: имеется ввиду единство во главе с Константинополем. И никакого раскола.
holic 15 октября 2018 | 13:14
Лукашенко уверен, что нынешние проблемы в православии во многом связаны с деятельностью политиков.
Имя, имя этого политика не назвал?
mmm_333 15 октября 2018 | 13:20
holic: ну так их трое как минимум....... вовка, петька, сашка
holic 15 октября 2018 | 13:23
mmm_333: Как по мне, так один. Все остальное ответы на его закидоны....
ПС а кто такое сашка?
alexakimfaa 15 октября 2018 | 13:36
holic: В разделении церквей - Украинской и Российской - самая главная "заслуга" нашего несменяемого уже 19 лет "царя" Владимира...Всё остальное - ничего не значащие моменты....
mmm_333 15 октября 2018 | 13:41
holic: лукашенко..... такой же пройдоха, как те двое
terens 15 октября 2018 | 13:24
РПЦ на это не пойдет. Хотя ее и спрашивать не будут. Буду рад если гундяй попадет под анафему и с горящим пуканом сделает личный патриархат предаcn анафеме все остальные :D
apels 15 октября 2018 | 13:30
Лукашенко всегда говорит то, что хотят услышать в Кремле. Но делает только за деньги :)
mogilev_ 15 октября 2018 | 13:31
Лукашенко все правильно сказал. Православие должно быть единым в вере. При этом организационно-правовые формы в разных государствах могут быть различными. Как сказал Глава Церкви "кесарю кесарево" и "Царство мое не от мира сего". И высказывание о том, что в расколах виноваты политики он тоже прав. Я считаю, что главный виновник это Путин.