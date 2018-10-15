Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о поддержке единой Православной церкви. Об этом он сказал на встрече с членами Священного синода РПЦ и Синода Белорусской православной церкви в Минске. Как ожидается, на заседании будет дана оценка решениям Константинопольского патриархата по Украине.

Лукашенко уверен, что нынешние проблемы в православии во многом связаны с деятельностью политиков.